Chivas no pudo contra Puebla luego de caer por 1-0. Tras el partido la afición estalló en las redes contra Víctor Guzmán.

El Guadalajara viene de sufrir una dura derrota luego de caer ante Puebla por 1-0 en la jornada 14 del Apertura 2024. Por otro lado, pegó duro en la afición y estalló contra Víctor Guzmán, por lo que llegaron a pedir su salida del Guadalajara.

El Rebaño Sagrado no tuvo su mejor presentación debido a que no pudo ni hacerle cosquillas a una defensa que venía de perder por cinco goles ante Toluca. A su vez, un error de Mateo Chávez sirvió para que la Franja se quede con los tres puntos.

De todas maneras, lo sucedido en el Estadio Cuauhtémoc deja a las claras que no fue culpa del Tiloncito, sino de todo el equipo. Sin embargo, la afición estalló en las redes sociales contra Víctor Guzmán debido a que se cansaron del nivel que tiene.

Afición estalló contra el Pocho Guzmán. (Foto: IMAGO7)

“Como no. Si está el pocho en la alineación es porque hay mucho peligro de perder. Guzmán es uno menos. Y me atrevo a decir que si jugaran con 10 hombres. Jugaran mucho mejor. Ya que aparte de todo pierde muchos balones … no se que pasa con los DT, que lo siguen metiendo”, expresó un chivahermano.

Y otro agregó: “En estos partidos es donde siempre valemos verg*** jajajaja, pero también no se puede jugar un partido de estos con Marín y el pocho Guzmán los 90 min, ahí se ve la falta de experiencia del DT de no llevar a otro CD a la banca”.

Cabe mencionar que el nivel de Víctor Guzmán viene a la baja desde que inició el Apertura 2023 con Veljko Paunovic, mientras que con Fernando Gago siempre comenzó en el banco de suplentes. A su vez, no hay que olvidarse que fue clave en el equipo cuando el Rebaño Sagrado fue subcampeón en el Clausura 2023.