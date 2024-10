Chivas no pudo contra Puebla por la jornada 14 del Apertura 2024. Tras el partido la afición estalló por no marcarle a Wacho Jiménez.

Finalmente Chivas no pudo quedarse con los tres puntos contra Puebla luego de haber caído por 1-0 en el Estadio Cuauhtémoc. Por otro lado, tras el partido la afición estalló contra jugadores y Arturo Ortega por no marcarle un gol al Wacho Jiménez. ¡De héroes a villanos!

El Rebaño Sagrado jugó un pésimo partido debido a que solamente tuvo una jugada clara con Yael Padilla luego de que haya definido por encima del travesaño. En el segundo tiempo hubo una jugada clara, pero no terminó de inquietar a la portería de la Franja.

Tras el partido, la afición del Guadalajara estalló debido a que este equipo tenía la clara oportunidad de finalizar cuartos en la tabla general de posiciones. Especialmente porque Puebla venía de perder por goleada por 5-0 ante Toluca.

Ante este resultado, la afición rojiblanca estalló contra Arturo Ortega y jugadores por no haberle marcado al Wacho Jiménez. Varias cosas que duelen: “1. Se perdió vs un equipucho. 2. Ese equipucho tiene al Wacho de portero. 3. Cómo carajos no le vas a anotar al wacho??? 4. Tala está quedando a deber. No son errores claros pero siempre queda la sensación que pudo hacer más”, expresó un fanático.

Y otro agregó: “Acabo de romper mi televisión con rabia. Chivas me avergonzó frente a mi familia. Mis 8 hijos están llorando, asustados por mi ira mientras camino temblando por la habitación, llamen a la policía porque estoy a punto de hacer una locura. Como pierden con Puebla del Wacho, no mamen”.

Así estalló la afición de Chivas