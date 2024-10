Por la Jornada 14 del Apertura 2024, las Chivas de Guadalajara visitan al Puebla en el Estadio Cuauthémoc, en busca de su tercera victoria consecutiva. El Rebaño Sagrado viene de derrotar a Pachuca y Necaxa, por lo que parte como favorito ante un rival que arrastra seis derrotas consecutivas.

Sin embargo, el conjunto tapatío comenzó perdiendo un partido en el que tuvo la tenencia del balón durante la mayor parte del tiempo. En un contraataque, Puebla halló el gol gracias a una buena resolución de Emiliano Gómez, por lo que la Franja se puso en ventaja por 1-0.

La afición criticó a Mateo Chávez por su error ante Puebla

El gol de la Franja parte desde un envío largo a la espalda de Mateo Chávez, quien se caracteriza por ser un lateral con buenas proyecciones ofensivas pero no tanta fortaleza en la marca. Gómez, de hecho, recortó hacia dentro y dejó en el camino al canterano con cierta facilidad.

Mateo no estuvo firme en ese duelo y pareció dudar sobre si cometer o no infracción, al no tener clara la cercanía del área. Para peor, José Castillo no alcanzó a cerrar y el Puebla se adelantó en un partido que parecía decantarse en favor del Rebaño.

Los fanáticos estallaron contra el joven lateral rojiblanco, pues esta no es la primera vez que sus problemas defensivos le cuestan caros al Rebaño. Aunque sus aportes en ataque también son tenidos en cuenta, varios consideran que la plantilla necesita un perfil que otorge más seguridad en ese puesto.