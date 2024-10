Chivas viene de vivir una dura derrota contra Puebla luego de haber caído por 1-0 en la jornada 15 en el Estadio Cuauhtémoc. Por otro lado, en las últimas horas se dio a conocer que Alan Mozo anduvo de fiesta y tomando alcohol en una supuesta fiesta posterior a la derrota con la Franja. ¿Hay sanción por parte del Rebaño Sagrado?

El Guadalajara tenía una gran oportunidad de quedarse con tres puntos que le iban a permitir estar dentro de los seis clasificados. Finalmente, la gran noticia que recibió el Rebaño Sagrado fue que Pumas perdió y el próximo sábado se juegan gran parte de la clasificación directa cuando enfrente a los Universitarios.

En medio de este contexto habíamos informado que todo el plantel de Chivas estaba golpeado porque nadie dijo nada en las redes. Solo previo al partido publicaron algunas fotos, pero ni los lesionados subieron una fotografía. En otras palabras, el mensaje fue que cerraron filas para enfocarse en el juego contra Pumas.

Alan Mozo no tuvo su mejor partido.

Alan Mozo parece que esto lo dejó a un costado y anduvo de fiesta bebiendo, por lo que comienza a especularse con una futura sanción. César Huerta, reconocido corresponsal del Diario As en Guadalajara, informó la postura del Rebaño Sagrado ante esta situación y que marca el reglamento si es verdad todo lo que se dice en las redes sociales.

“Quieren averiguar si efectivamente es un video de fin de semana o viejo. A Alan Mozo no le gusta la fiesta de ahora, no es que no sea un gusto nuevo. Al muchacho le gusta la fiesta desde antes. Le encanta y está bien”, comenzó el reconocido periodista.

Y agregó: “Y si el muchacho estaba en sus dos días de descanso, y al igual que el trabajador, el futbolista, con excepciones que tienen que ver con el sentido común, es libre de hacer lo que quiera. De entrada, quítense de la cabeza que lo van a sancionar por un acto de indisciplina. No va a suceder principalmente porque estaba libre. El Guadalajara dio libre sábado y domingo“.

Sin embargo, afirma que hay salvedades por las que los jugadores del Rebaño Sagrado pueden ser sancionados en días de descanso y la misma podría ser económica.

“Lo único que lo puede convertir en sujeto de sanción económica o llamada de atención, según sea el caso, es el hecho de exhibirse en un acto que atenta los valores y principios que promueve el Club Deportivo Guadalajara a nivel institucional y es sujeto a un análisis”, explicó. Y agregó: “La otra sanción que puede recibir es si un futbolista realiza un acto que atenta contra su integridad física y contra un tercero”.