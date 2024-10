El sábado Chivas no pudo marcar la diferencia contra Puebla debido a que terminó perdiendo por 1-0 en la jornada 15. Por otro lado, el Guadalajara dio a conocer si Fernando Beltrán llega o no para el juego contra Pumas que se llevará adelante en el Estadio Akron cuando reciba a Pumas por la fecha 16 del Apertura 2024.

El equipo de Arturo Ortega dejó escapar una oportunidad única para meterse en la pelea por uno de los puestos de clasificación directa a la Liguilla. Sin embargo, jugó un peso partido en el Estadio Cuauhtémoc y un error de Mateo Chávez significó el gol de Emiliano Gómez para que la Franja se quede con tres puntos vitales para buscar alcanzar el play-in.

Por otro lado, ante Puebla, Chivas volvió a encender las alarmas debido a que Fernando Beltrán se retiró del encuentro cuando se necesitaba de él para buscar el empate. Ni bien llegó al banquillo le pusieron hielo en su pierna izquierda, como sucedió hace una semana con Roberto Alvarado, y todo indicaba un nuevo desgarro en la plantilla.

Fernando Beltrán salió lesionado en Chivas. vs Puebla. (Foto: IMAGO7)

No hay que preocuparse debido a que en el día de hoy el Guadalajara volvió a los entrenamientos y el Nene Beltrán estuvo presente en Verde Valle. Pero el mediocampista no trabajó diferenciado, sino que lo hizo a la par de sus compañeros en una práctica particular debido a que tenían que correr con intensidad como se ve en el minuto 1:25 del video que publicó el Rebaño Sagrado en su redes sociales. De esta manera, todo indica que podrá ver acción ante Pumas.

Encuesta ¿Crees que Fernando Beltrán es clave para el duelo entre Chivas y Pumas? ¿Crees que Fernando Beltrán es clave para el duelo entre Chivas y Pumas? Sí No YA VOTARON 38 PERSONAS

¿Cómo se encuentra la enfermería de Chivas?

Cabe destacar que en estos momentos el Guadalajara cuenta con una larga lista de futbolistas lesionados. Chicharito Hernandez, Antonio Briseño, Roberto Alvarado y Armando González cuentan lesiones musculares, Gilberto Sepúlveda tiene un esguince, mientras que Raúl Martínez y Luis Olivas tienen una rotura ligamentaria.