Inició la Liga de Campeones de Europa y las ofertas de bet365 Champions League 2024 no se hacen esperar. Durante este año y hasta el 31 de mayo de 2025, fecha en la que se disputará la gran final, todos los usuarios de este operador podrán pronosticar, apostar y ganar gracias al torneo de clubes más importante del viejo continente. ¿Lo mejor? Que todo el mercado de apuestas, secciones y posibilidades que puedes encontrar en el fútbol estarán disponibles en las fases previas, ronda de grupos y etapas de eliminación directa de este campeonato.

Apuestas bet365 Champions 2024

Conocer y pronosticar en el mercado de apuestas de bet365 Champions 2024 es demasiado sencillo. Sin embargo, ten en cuenta que para acceder a este portafolio deberás ser mayor de edad, vivir en cualquier ciudad de México, estar registrado oficialmente en este operador, aceptar y cumplir con los términos y condiciones, y, sobre todo, contar con el dinero suficiente para apostar.

Actualmente, no se encuentra disponible el mercado unificado de la Liga de Campeones, teniendo en cuenta que los partidos más interesantes comienzan el 17 de septiembre con la primera fase del torneo. Pero esto no significa que no haya apuestas por los juegos de clasificación o play-off, pues los partidos programados los encuentras individualmente en la categoría de fútbol.

Cuando estén listos los 36 equipos que estarán en la primera fase, podrás ingresar en bet365 para predecir en apuestas a largo plazo, prepartido o en vivo.

Patrocinio de bet365 y UEFA 2024

Bet365 se complace en anunciar un acuerdo de patrocinio histórico, convirtiéndose en el primer partner de apuestas deportivas oficial de la UEFA Champions League (UCL).

Esta alianza global de tres años incluye el patrocinio de la competición masculina, con presencia de marca en las vallas LED de los estadios, paneles de fondo y los canales digitales de la UEFA Champions League.

La colaboración se lanzará con uno de los sorteos de entradas más grandes en la historia de la UEFA. Miles de aficionados al fútbol en algunos de los países más importantes de la competición tendrán la oportunidad de vivir una jornada de la UEFA Champions League, con bet365 proporcionando acceso a uno de los lugares más codiciados del fútbol mundial.

bet365 cuenta con una larga y exitosa trayectoria en el fútbol y esta prestigiosa colaboración refleja el compromiso para ofrecer a los aficionados experiencias con las que marcar la diferencia.

Apuestas más comunes en bet365 Champions

La Liga de Campeones de Europa inició su recorrido el pasado 9 de julio con los enfrentamientos entre los 28 campeones de las asociaciones 26-55, y ya es posible destacar la clasificación a segunda fase de equipos como Ludogorets Razgrad o Dinamo Minsk. Dentro de las apuestas disponibles en estos primeros partidos y en los siguientes clasificatorios (entre el 23 de julio al 28 de agosto) se puede encontrar en bet365 Champions 2024 los mercados específicos que tiene un partido de fútbol. Aquí, todos los usuarios pueden seleccionar entre cientos de posibilidades a prepartido o en vivo como:

Ganador del encuentro,

Doble oportunidad,

Total tiros de esquina,

Marcador exacto,

Primer tiempo / segundo tiempo,

Próximo en marcar gol,

Hándicap,

Cantidad de goles,

Anotador del juego,

Habrá penal, etc.

En los próximos días, se pondrá a disposición las apuestas a largo plazo. La más esperada es la elección del campeón de la edición 70° de este evento, donde los favoritos están: Real Madrid, Manchester City, Liverpool, y Bayern Münich. Dentro de esta categoría de apuestas con resultado hasta el final del torneo, está el pronóstico a máximo goleador, donde el partidor se encuentra en cabeza de: Mbappé (Real Madrid), Harry Keane (Bayern Münich) o Herling Haaland (Manchester City).

Recuerda que también podrás armar boletos combinados entre copas internacionales, incluso algunos en la modalidad de apuestas en vivo donde sabrás si el resultado es exitoso en pocos minutos.

Apuesta por clasificación Champions 2024/2025

Al ser más de 100 equipos de 53 de las 55 federaciones asociadas a la UEFA que participan por un cupo entre los mejores de la Liga de Campeones de Europa 2024-2025, la clasificación del país, según los coeficientes dados por el máximo organismo rector del fútbol en ese continente, sirven para determinar el número de equipos participantes de cada federación.

Para esta edición, el formato del torneo cambió, pues luego de superar las rondas preliminares, tendrá lugar una fase de liga de 8 jornadas con 36 equipos (ya no bajo el sistema de grupos), donde cada onceno se enfrentará a 8 rivales diferentes, es decir, con 4 partidos disputados en casa y otros 4 como visitante. Los 8 primeros se clasificarán directamente para la etapa de los octavos de final, los 16 que clasifiquen entre los puestos 9º y 24º lucharán en una eliminatoria (con ida y vuelta) para ocupar los 8 puestos restantes.

A partir de esa instancia, el campeonato continuará su ritmo tal como lo conocemos actualmente, esto es, con rondas de K.O., para octavos, cuartos, semifinal y gran final, la cual se disputará en el estadio Allianz Arena de Alemania. Por supuesto, el portafolio de bet365 Champions 2024 tendrá el cubrimiento de todos los encuentros y posibilidades, como, por ejemplo, el ganador de cada grupo, los equipos que estarán en las rondas finales o los oncenos que disputarán el partido final.

Apuesta al ganador Champions 2024/2025

La Champions League 2024/2025 aún no ha madurado con los partidos de la primera ronda, pero las predicciones están a la orden del día y los favoritismos, los cruces del calendario y las novedades de cada club van moviendo la tendencia hacia un lado u otro.

El equipo que lidera los pronósticos para alcanzar el título es el Real Madrid. Tiene un proceso de varios años con su técnico, Carlo Ancelotti, que le ha valido para ser 3 veces campeón de la Liga de Campeones, incluyendo la pasada edición. Cuenta dentro de su nómina con figuras como Rodrygo, Vinicius Jr. y Mbappé, lo cual hace que su poder ofensivo sea de los más considerados de Europa.

El segundo equipo en robarse las miradas del público es Manchester City. El equipo dirigido por Guardiola viene de ser campeón de la Premier League y en cada torneo internacional es uno de los grandes favoritos, no por nada obtuvo el título de Champions en la edición 2022/2023. Tiene a Julián Álvarez y Erling Haaland como sus armas más interesantes en el ataque y seguro que darán de que hablar esta temporada.

Mucho más atrás se encuentran equipos como Bayern Münich y Liverpool. Los “bávaros” han levantado 6 veces el trofeo continental, siendo la edición 2019/2020 la última. En la más reciente edición fueron semifinalistas y siempre son favoritos en las casas de apuestas. Los “reds” fueron campeones por última vez en la temporada 2018/2019 y alcanzaron la final en la edición 2021-2022. Para este año cuentan con un nuevo entrenador, pero con la nómina base del último año, lo cual hace que sea considerado favorito por algún sector de la población.

IMAGO / SOPA Images

Apuesta al máximo goleador de la Champions 2024/2025

La Champions es el torneo más importante del viejo continente a nivel de clubes y, por ello, se dan cita cada año los campeones y mejores equipos de cada país con sus futbolistas más sobresalientes. En esta ocasión, serán 55 federaciones que lucharán por la corona individual el próximo 31 de mayo, y cada una de ellas tiene un jugador a destacar. Sin embargo, no todos los equipos pueden clasificar a rondas finales y no todos cuentan con una nómina equilibrada. Por eso, queremos resaltar a los jugadores que, por su posición, talento e historial, están llamados a liderar en bet365 Champions el título de máximo goleador de este evento:

1. Mbappé: El jugador francés acaba de ser fichado por el Real Madrid. Es la joya para presentar por el actual campeón de este torneo y se espera que continúe con su racha goleadora, pues, recordemos que en la pasada edición de la Champions fue el cogoleador con 12 anotaciones.

2. Harry Keane: El inglés siempre sobresale en los equipos en los que ha jugado, y, aunque no tiene en su historial ningún título conseguido a nivel de clubes, sí se puede enorgullecer de haber sido el goleador del Bayern Münich en la anterior edición de Champions con 12 goles (pero en menos minutos que Mbappé).

3. Erling Haaland: El delantero noruego es llamado la “bestia” y no solo es por su altura y corpulencia, sino, además, por el temor que provoca en el área rival. Con tan solo 24 años ya ha marcado más de 220 goles a nivel de clubes, siendo un claro favorito para llevarse el botín de oro en esta edición del torneo. En la pasada Champions consiguió anotar 9 goles, aunque se le critica por no aparecer en los partidos clave.

Apuestas absolutas Champions 2024

El juego definitivo de la Liga de Campeones 2024 se llevará a cabo el 31 de mayo de 2025 en el estadio Allianz Arena de Münich (Alemania). Ese día se encontrarán los dos mejores clubes de esta edición del torneo y será la última oportunidad para que los usuarios de bet365 puedan realizar sus pronósticos y apuestas.

Aunque aún no están determinados los cruces y enfrentamientos de la primera ronda y, por supuesto, de las etapas eliminatorias, si es posible decantarse por las apuestas a largo plazo, como el campeón del torneo o los ganadores de cada zona. Para ello, es importante guiarte de los clubes favoritos y los que han hecho presencia en los últimos años en la etapa final de la Champions. La apuesta por ellos puede que sea baja en cuotas, pero casi segura en ganancia.

A medida que transcurra este campeonato, deberás estar atento al portafolio bet365 Champions 2024 para que aproveches desde el inicio unas cuotas competitivas, pues, recuerda que si aciertas un pronóstico con bastante tiempo del evento tu ganancia será mayor a si la hiciera faltando pocos días para el partido crucial.

IMAGO / Every Second Media

Mejores sitios de apuestas para Champions 2024

Para el mercado de apuestas en México existen muchos operadores que son seguros para ingresar, registrarse, pronosticar y ganar. Entre las casas a destacar para apostar en esta edición de Champions están Betano, Caliente, Strendus, 1XBET, Novibet, entre otros. Sin embargo, al revisar las secciones, categorías y portafolios deportivos de la plataforma bet365, es de señalar que ésta compite en sus cuotas con cualquiera de las mencionadas.

Al registrarte por primera vez, obtienes un bono de bienvenida que es posible para apostar en bet365 Champions 2024. Así que si no conoces este operador de origen británico es tu oportunidad para registrarte, depositar y obtener un bono inicial del 100% de la primera recarga por valor de hasta $5.000 MXN. Recuerda que el dinero que obtengas no es redimible directamente, sino que deberá ser apostado las veces que el rollover lo exija.

Si deseas usar la bonificación para los juegos de Liga de Campeones, pero en apuestas en vivo, lo podrás hacer sin problema, pero ten en cuenta que el saldo tiene un término definido para redimirlo. ¡Aprovecha el bono y gana por montones!

Probabilidades de la Champions 2024

Para tener un pronóstico más confiable y posible es necesario conocer la historia reciente de la Champions, pues las probabilidades no solamente están dadas por las cuotas, sino también por la jerarquía y presentaciones en este tipo de torneos.

Desde la edición 2019/2020, los equipos que más han tenido presencia en la ronda semifinal son: Bayern Münich (2 veces); Paris Saint Germain (3 veces); Manchester City (3 veces) y Real Madrid (4 veces). En este mismo tiempo, los clubes que han dado la sorpresa llegando a esta instancia sin ser históricos o tener una gran nómina han sido: Leipzig (Alemania); Lyon (Francia); y, Villarreal (España).

Así las cosas, la probabilidad de que nuevamente estén en ronda semifinal los oncenos que mencionamos inicialmente es demasiado alta, teniendo en cuenta que tienen nómina para competir, dinero para invertir y algunos ya tienen un proceso de varios años con su entrenador.

Apuestas Champions 2024: favoritos y predicciones

A pesar de que el grueso de partidos importantes de la Liga de Campeones 2024/2025 estarán desarrollándose después de septiembre, para los expertos de Chivas Pasión no habrá sorpresas en esta nueva versión del torneo, y más si se tiene en cuenta las últimas 3 ediciones donde solo hubo como sorpresa en semifinales al Villarreal de España, pero la tendencia siempre fue por parte de los clubes más reconocidos, históricos y con buena chequera.

Por lo anterior, consideramos que las instancias finales seguirán siendo ocupadas por equipos como Real Madrid, Manchester City, Bayen Münich, Juventus, Liverpool y Atlético de Madrid.