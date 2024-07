Decidimos echarle un vistazo a la opción de cash out, para que puedas conocer cómo usarla, en qué momento aplicarla y sobre qué mercados se puede realizar. No te pierdas este artículo si quieres descubrir cómo sacar el máximo provecho posible a esta herramienta que nos brinda la casa Betano en México.

¿Cómo cerrar una apuesta en Betano? ¿Qué es el cash out?

El “cash out” es la opción o herramienta disponible en las plataformas de los operadores de juegos de azar en la que se le ofrece la oportunidad al apostador de retirarse de su apuesta previa antes de finalizar el juego o los encuentros deportivos que fueron seleccionados y aceptados en su boleto. Esta es una opción que no está disponible para todas las modalidades de apuestas, pero que una vez se aprueba ya no existe posibilidad de retroceder o echar para atrás esa decisión. Así que es importante que sepas en qué momento es oportuno hacerlo.

¿Qué significa poder cerrar apuestas?

La posibilidad de aplicar el Betano cash out, o también conocido como “cerrar una apuesta”, en medio de un partido o en el desarrollo de los juegos deportivos que fueron seleccionados en el boleto es una gran oportunidad para asegurar una ganancia mínima o reducir las pérdidas que podría significar mantenerse hasta el final del encuentro.

Por ejemplo, si se realiza una apuesta al partido de América vs. Toluca, dando como ganador al local, pero en el primer tiempo el visitante ya va ganando 0-2 y no ves posibilidad de que haya un empate o una remontada, la plataforma Betano te ofrece un pequeño porcentaje de lo apostado para que lo aceptes y te retires.

Como lo puedes observar, esta opción es muy atractiva y sencilla que se está convirtiendo en la herramienta preferida de los usuarios del mercado de apuestas que desean retirarse antes de tiempo y no esperar hasta el final del evento deportivo donde cualquier cosa puede suceder en el último segundo.

¿Cómo se cierra una apuesta?

Si realizaste una o varias apuestas en los últimos días y los encuentros deportivos aún no se han cumplido o desarrollado, es posible que las tengas guardadas en tu perfil creado en la plataforma de Betano. Recuerda que no todos los boletos de apuestas tienen la opción de Betano cash out, por ejemplo, las apuestas a largo plazo (como el campeón de la Copa América o de la Liga MX) no permiten el uso de esta herramienta.

Así las cosas, deberás verificar que tu apuesta cuente con esta opción. Por ello, te invitamos a seguir estos pasos para que aprendas a usar el Betano cash out:

Ingresa a la página o app oficial de Betano.MX Accede a tu cuenta personal y busca la opción de “mis apuestas”. Selecciona el boleto de apuestas que deseas cerrar. Revisa el monto de dinero que te están ofreciendo y analiza la probabilidad de tener éxito en tus eventos deportivos elegidos. Si escogiste la opción de Betano cash out, lo único que deberás hacer es aceptar la suma de dinero y darle clic en “cobro anticipado”. Recuerda que podrás hacer uso de esta herramienta en apuestas simples o combinadas en directo o en pre-partido.

Ventajas de cerrar una apuesta en Betano

Son varias las ventajas de optar por Betano cash out, pero la principal, es la posibilidad de disminuir el riesgo de una pérdida mayor al darse un resultado adverso al seleccionado en el boleto de apuestas.

La herramienta de “cierre de apuesta” se activa desde el mismo momento en que se realiza la apuesta y se mantiene hasta pocos minutos antes de finalizar el partido o los eventos deportivos, motivo por el cual dispones de bastante tiempo para tomar esta decisión, aunque cada minuto que pase y te demores, menos dinero te ofrecen si el marcador está siendo desafortunado para ti.

Caso contrario acontece cuando apostaste por un resultado o suceso dentro de un partido y éste se empieza a dar en el desarrollo del encuentro. Aquí, podrás retirarte con un porcentaje de la ganancia que te daría el boleto final, pero con la tranquilidad de asegurar un pequeño dinero sin la presión de una jugada adversa que te dañe la apuesta.

Un ejemplo de una ventaja con resultado positivo es cuando decides apostar $200 MXN por la victoria del Cruz Azul con un monto final a ganar de $1000 MXN. Si este equipo comienza ganando el partido, es en este momento cuando la plataforma te brinda la posibilidad de aceptar el Betano cash out y retirarte con un porcentaje que podría ser de $300 MXN, el cual va aumentando a medida que transcurren los minutos o cuando tu equipo sigue adelantándose en el marcador.

¿Qué es el cash out parcial?

El cash out parcial es la forma en que el usuario puede elegir retirar un porcentaje de su apuesta, pero manteniendo otro monto de dinero hasta el final del encuentro o evento deportivo.

Ejemplo, un usuario apostó $400 MXN y desea hacer un retiro parcial. En este caso, podrá retirar $200 MXN y dejar los otros $200 MXN hasta el pitazo final del juego en que apostó para saber si gana o no, pero respecto a ese porcentaje dejado.

¿Qué es el auto cash out?

La opción de auto cash out es ideal para los apostadores que desean poner límites a su adicción. Mediante esta herramienta los apostadores pueden seleccionar valores o montos de dinero para que la plataforma web de manera automática cierre las apuestas cuando se alcance este valor, ya sea en ganancias o en pérdidas. Por ahora, Betano.MX no cuenta con esta opción, pero puedes estar revisando su plataforma periódicamente por si se llega a ofrecer esta atractiva opción.

Consejos para las cash-out apuestas

Dicen que la “prudencia hace verdaderos sabios” y eso sí que se puede aplicar en Betano cash out. Por eso, te presentamos algunos consejos que puedes seguir para saber en qué momento es oportuno cerrar una apuesta.

Si vas perdiendo en tu apuesta, pero por un marcador menor y ves que ese equipo tiene posibilidades de remontar, aguanta hasta el final, pues recuerda que en el deporte puede suceder cualquier cosa. Si apostaste por un equipo que no es favorito y éste comienza ganando, es la hora de retirarse, pues el riesgo de perder puede aumentar. Si realizaste una apuesta combinada, es decir, con varios eventos deportivos, y la mitad de ellos ya los conseguiste positivamente, te recomendamos retirarte y asegurar una ganancia para hacer otra apuesta.

