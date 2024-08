Es la hora de hablar del Strendus registro si estás buscando un operador confiable y legal para realizar tus pronósticos y apuestas, sin dejar de mencionar su atractivo bono de bienvenida sin depósito que podrás usar para aumentar tus posibilidades de ganancia.

En el presente artículo, encontrarás la guía paso a paso para tener un Strendus registro exitoso, para conocer su bonificación, la aplicación móvil, su servicio al cliente, la forma en cómo apostar en la plataforma, entre muchos otros factores que harán que tu experiencia sea única. ¡Empecemos!

Strendus registro: ¿cómo abrir una cuenta?

Puedes iniciar el Strendus registro en pocos minutos y con 4 sencillos pasos. Este conocido operador de apuestas opera en México, y abrirse una cuenta en la plataforma es fácil.

Recuerda que lo primero que debes hacer es ingresar a la página web o app oficial desde el navegador de tu computador y/o dispositivo móvil, y aplicar lo siguiente:

Paso 1: Ubícate en la parte superior derecha de la plataforma web y dale clic en la palabra “Registrarse”

Paso 2: Una vez aparezca el formulario de Strendus registro, deberás diligenciar los datos personales básicos que te piden completar (nombre, dirección, teléfono, identificación, etc).

Paso 3: Luego, introduce tus datos de acceso, es decir, usuario y contraseña para que puedas acceder posteriormente a tu cuenta. Recuerda que tu perfil será único y no podrá ser manejado por terceros.

Paso 4: Lee y acepta los términos y condiciones del operador. ¡Listo ya tienes un Strendus registro exitoso!

Recuerda que, si cuentas con un código promocional Strendus, podrás digitarlo en la casilla correspondiente del formulario de registro. Con él, podrás acceder directamente al bono de bienvenida de este operador.

Bono de bienvenida en Strendus

¿Sabías que Strendus es uno de los pocos operadores en México que ofrece un bono sin depósito? ¡Así es! Los nuevos usuarios de esta casa podrán obtener una bonificación de hasta $600 MXN sólo por completar exitosamente el Strendus registro (con los pasos que mencionamos anteriormente).

Al ingresar a tu cuenta, verás que automáticamente estará reflejado el monto otorgado en freebet para eventos deportivos, es decir, que este saldo podrá ser usado para fútbol, tenis, baloncesto, NFL, boxeo o el deporte que quieras.

¿Quieres más? ¡Pues, bien! Te contamos que, al depositar dinero por primera vez en tu cuenta, se puede obtener un bono de hasta 200% para deportes (incluyendo apuestas en e-sports). Para recibir este bono de bienvenida, deberás activarlo con la selección “Bono primer depósito de deportes” en las opciones disponibles en tu cuenta. No esperes más y aprovecha está magnifica oferta completando el Strendus registro.

Registrarse en Strendus móvil

¿Sabías que la casa de apuestas Strendus ya cuenta con una aplicación móvil? ¿Quieres descargarla y tener el portafolio de apuestas en tu bolsillo? ¡Aquí te enseñamos cómo hacerlo!, Pero antes de esto, te contamos que esta app ha sido una de las aplicaciones que ha generado más seguridad y entusiasmo en sus apostadores, gracias a su facilidad de uso y la fiabilidad en sus ganancias. Así que no te preocupes que tus datos están asegurados y no tendrás ningún virus o daño en tu dispositivo móvil.

Por ahora, la aplicación Strendus solamente está disponible para usuarios de iOS. Así que presta mucha atención, ya que aquí encontrarás la guía detallada de cómo obtener la app desde este sistema operativo. Recuerda desbloquear o eliminar las restricciones que tengas sobre la descarga de aplicaciones desde fuentes desconocidas.

Paso 1: Ingresa a la página o plataforma web de Strendus México desde tu iphone o ipad.

Paso 2: Desplaza tu cursor hacia la parte de abajo y allí encontrarás la opción “App Móviles”.

Paso 3: Haz clic en el enlace con iOS.

Paso 4: Acepta la información que te aparece y dale clic en “descargar la aplicación”. Espera unos segundos mientras se instala en tu celular y ¡listo! ya podrás ingresar al mercado de Strendus.

Para los usuarios de Android aún la aplicación no está disponible para ser descargada. Sin embargo, eso no es impedimento para disfrutar de la mejor experiencia en entretenimiento y apuestas. Solamente deberán ingresar a la plataforma de Strendus, a través del navegador de internet que tengan en su celular. Al hacerlo, podrán registrarse, visualizar el portafolio deportivo, obtener bonos de bienvenida, participar en las promociones y apostar sin ningún problema.

Términos y condiciones del bono Strendus

Todas las grandes casas de apuestas en México cuentan con un documento de términos y condiciones, y, por supuesto, Strendus no es la excepción. Leer, conocer y aceptar los requisitos de apuestas y de navegación en la plataforma de este operador puede evitar confusiones e inconvenientes más adelante. ¿A dónde los puedes encontrar? ¡Fácil! En el formulario de registro tendrás la opción de abrirlos y leerlos, o, dentro de la página web también podrás encontrarlos. Ten en cuenta que al aceptar dichas condiciones estás obligado a cumplir con lo siguiente:

Condiciones generales del operador.

Política de protección de datos.

Reglamento sobre apuestas, depósitos, retiros, eventos deportivos, etc.

Uso de la cuenta creada / soporte técnico.

Los términos y condiciones a la hora de realizar el Strendus registro, son los siguientes:

Nombre real; en cualquier momento se podrá solicitar copias del documento de identidad. En caso de comprobar que los datos no son correctos, se bloqueará la cuenta inmediatamente.

El apostador sólo podrá crear una cuenta con su nombre, dirección y correo electrónico. En caso de que se evidencie duplicidad de perfiles, se eliminará una de las cuentas.

Las personas que no cuenten con una edad mínima de 18 años tienen prohibido registrarse en Strendus.

Ser plenamente consciente de los riesgos de perder dinero en los juegos de azar. La plataforma dispone de una opción para limitar el número de depósitos como una forma de control a la adicción al juego.

En cuanto a la protección de datos personales, Strendus protege los datos personales de sus usuarios, tanto la recogida como el almacenamiento, de conformidad con la política de privacidad. Así mismo, se encarga de no revelar los datos personales a nadie salvo al personal de servicio que necesite dicha información para prestar un servicio de calidad.

¿Cómo apostar en Strendus?

Para lograr una apuesta en este operador, lo primero que deberás tener listo es el Strendus registro. Una vez inicies sesión en tu cuenta, encontrarás en el lateral izquierdo de tu pantalla un menú con todas las categorías deportivas y opciones disponibles en cada una de ellas.

Al darle clic en el deporte o evento que te guste, los mercados principales aparecerán en el centro de la pantalla. Ahora bien, es importante que al apostar en esta casa revises las cuotas o momios disponibles, pues son los que te indican las probabilidades para tener una idea del favoritismo de los equipos o jugadores.

Al seleccionar uno o varios mercados, aparecerá a tu costado derecho el boleto de apuestas con las opciones escogidas y con las cuotas multiplicadas. Solo escribe el monto a apostar y acepta la apuesta.

¿Cómo hacer una apuesta única en Strendus?

Strendus presenta diferentes tipos de apuestas como: simples, combinadas, en vivo, y muchas otras más. Si lo que deseas es un boleto simple o sencillo, solamente deberás elegir un deporte y dentro de él un partido o una sola oferta o mercado. Al aceptar tu cupón, tu apuesta será con una cuota única y fija por el importe que hayas apostado.

La apuesta combinada en Strendus consiste en agregar dos o más apuestas en tu boleto, es decir, se puede incluir dentro del mismo cupón varios pronósticos, como, por ejemplo: el ganador del partido, el número de goles, el marcador exacto, etc. La dificultad de esta opción radica en que, si escoges 2, 3, 4 o más mercados de apuestas deberás acertar todos para ganar, pues si fallas 1 solo tu boleto se considerará perdido.

Métodos de pago Strendus: cómo depositar y retirar

La recarga en Strendus se puede hacer cuando quieras, donde desees y mediante el medio de pago que dispongas (siempre y cuando sea aceptado por la plataforma). Así que, si quieres realizar una recarga para hacer una o varias apuestas, los métodos disponibles son:

Tarjeta débito o crédito.

Sucursal de Bancomer.

Paynet.

Tiendas 7 Eleven.

Farmacias Benavides.

Circle K.

Walmart.

Sam´s.

Bodega Aurrera.

Famarcias del Ahorro.

Ahora bien, es importante que sepas que antes de realizar tus retiros necesitas verificar tu documento de identidad. Adicionalmente, esta casa solamente acepta para retiros de dinero las transferencias bancarias a través de SPEI.

Atención al cliente en Strendus

Si necesitas una atención personalizada y especializada, ¡Tranquilo! Este operador te ofrece varias opciones de contacto para poder resolver cualquier incidencia sobre la apertura de tu cuenta, sobre tu boleto de apuestas o sobre tu navegación dentro de la plataforma. Los canales dispuestos para tener un contacto con Strendus son:

Chat en vivo Correo electrónico: soporte@Strendus.com.mx Vía telefónica: 80078736387 Guía básica de ayuda.

No olvides que estos canales de atención cuentan con un horario de 8:00 a.m. a 1:00 a.m.