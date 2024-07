Guía paso a paso, ¿cómo abrir cuenta con Coolbet?

Si estás interesado en ser parte del mundo de las apuestas, entonces debes hacer tu Coolbet registro para que puedas acceder y apostar en las emociones de la Liga MX, Liga de Campeones, Copa Libertadores, Concachampions, o en ligas de deportes como el baloncesto, tenis o voleibol. ¿Lo mejor? que Coolbet, al ser un operador con licencia legal en México, ofrece para su plataforma la seguridad a los usuarios sobre sus datos personales. No pierdas más el tiempo y regístrate con los siguientes pasos en el sitio web:

Ingresa a la plataforma oficial de Coolbet.MX. En la parte superior de la pantalla se encuentra la opción “Regístrate”. Dale clic en ese botón. Aparecerá un formulario donde deberás ingresar tu email, contraseña (la que quieras y puedas recordar) y tu teléfono móvil. Después, selecciona tu país (México) y confirma que eres mayor de edad y acepta los términos y condiciones. En caso de que no quieras esta vía de registro, podrás hacerlo con los datos de Facebook o Google. A continuación, te aparecerá la segunda hoja del formulario donde deberás digitar tus datos personales e introducir el código promocional Coolbet si lo tienes. Cuando finalices lo anterior, se enviará a tu correo o celular un enlace de activación, el cual deberás ingresar dentro de las 72 horas siguientes. A partir de ese momento, podrás ingresar cuando quieras a tu cuenta para realizar los depósitos que deseas y apostar.

Bono de bienvenida de Coolbet

Lo más llamativo y emocionante para un apostador que ingresa a una nueva casa de apuestas es poder disfrutar de un gran bono de bienvenida, el cual le permite duplicar las oportunidades de apuesta y de ganancia. Por supuesto, con tu registro Coolbet puedes obtener un saldo de bonificación de hasta $2.000 MXN, los cuales puedes usar en apuestas en cualquiera de las más de 25 categorías deportivas que se ofertan en su plataforma.

Recuerda que este tipo de bonificación solo opera para los usuarios que hacen el Coolbet registro por primera vez y realizan un depósito mínimo de $200 MXN. Además, ten en cuenta que al depositar deberás introducir el código MEX100, el cual activa el bono y duplica automáticamente tu recarga.

Registrarse en la app Coolbet

Coolbet registro compite de frente ante otros operadores de juegos de azar en México, ofreciendo todo su portafolio de emociones y experiencia en apuestas deportivas y de casino a través de su aplicación móvil para celulares. Los usuarios de iOS y Android ya pueden ingresar a la tienda de su dispositivo y descargar la app para jugar y apostar desde cualquier parte en que se encuentren. Si tienes dudas sobre la navegación en la app, ¡No te preocupes! pues la aplicación móvil tiene la misma interfaz y las mismas categorías que se observan en el sitio web

Para registrarse desde la aplicación, solamente deberás buscar el botón de “regístrate” y seguir los mismos pasos como si estuvieras en la pantalla de tu computador. Además, si ya tienes una cuenta registrada, puedes ingresar desde tu celular, apostar y retirar dinero con la misma facilidad que lo harías navegando en la plataforma web de tu pc.

Términos y condiciones

El sitio web de Coolbet cuenta con unos términos y condiciones que todo usuario en México debe conocer antes de aceptar y finalizar el registro. Ten en cuenta que al inscribirte en la plataforma o app oficial de Coolbet estás aceptando que leíste la política de privacidad y el documento de condiciones, por lo que no podrás afirmar que no lo conocías o que no se te puede aplicar por desconocimiento. Para no tener problemas o reclamos, te recomendamos leer este documento detalladamente. Por ahora, te mostramos algunos de los requisitos que debes tener en cuenta:

El registro solamente se deberá hacer por usuarios que residan en alguno de los Estados mexicanos y que cuenten con la mayoría de edad.

El usuario deberá proporcionar información veraz, pues de lo contrario la plataforma se reserva el derecho a anular la inscripción.

Está prohibido vender o transferir el beneficio de la cuenta Coolbet a terceros. Si el operador lo detecta, podrá cerrar la cuenta y no devolver las ganancias obtenidas a la fecha.

Si algún dato personal cambia deberá modificar o informar a Coolbet. Si no lo hace, es posible que sus apuestas o pagos se rechacen.

No es permitido usar un medio de pago del que el usuario no es el titular. Cualquier depósito a nombre de otra persona se considerará inválido.

Todos los retiros se deben realizar con el mismo método de pago que el depósito inicial. En caso de no ser posible, el retiro se deberá hacer a otra cuenta bancaria a su nombre.

¿Cómo apostar en Coolbet?

Ya que realizaste el Coolbet registro ahora sí puedes navegar por el sitio web y apostar en el deporte o evento que desees. Hacerlo es muy fácil, solamente deberás buscar la opción de “deportes” y seleccionar la categoría que quieras (fútbol, snooker, baseball, fórmula 1, etc.). A medida que escojas los partidos que quieres apostar se abre en tu pantalla un boleto donde se calcularán las cuotas y la posible ganancia que podrás recibir en caso de que tengas éxito en tu selección.

Recuerda que en Coolbet podrás hacer apuestas a largo plazo (como el campeón de la Copa América o de la Eurocopa), apuestas en vivo (durante el desarrollo en directo de un partido), apuestas simples (a un solo juego u opción) y apuestas combinadas (elección de 2 o más eventos deportivos).

Cómo hacer una apuesta simple en Coolbet

Las apuestas simples son boletos que contienen una sola selección o pronóstico, es decir, el usuario solamente eligió una opción de apuesta, ya sea por ganador del partido, marcador exacto, total tiros de esquina, cantidad de goles, etc.

Al ingresar a la plataforma de Coolbet, solo deberás revisar las categorías deportivas y seleccionar un evento o un mercado específico. Tu apuesta estará basada en una sola cuota y a un solo partido. Si estás decidido, solo basta con darle aceptar al boleto y ¡listo!

Cómo hacer una apuesta combinada en Coolbet

Contrario a las apuestas simples se encuentran las apuestas combinadas, las cuales se refieren a boletos de apuestas con dos o más pronósticos ya sean dentro de un mismo partido o con la elección de mercados específicos en diferentes juegos o deportes. Lo interesante de este tipo de apuestas es que las ganancias son mayores a una simple, pues las cuotas se multiplican entre sí y luego con el monto de dinero invertido.

Métodos de pago: ¿cómo hacer retiros y depósitos?

Coolbet dispone de un gran portafolio de opciones de métodos de pago, lo cual permite una facilidad y acceso para cualquier persona que visita el mercado de apuestas en línea. Este sitio web de México ofrece la oportunidad de recargar o depositar sumas mínimas de $50 MXN a través de tarjetas bancarias. También se brinda posibilidades financieras como SPEI, CODI, OXXO, o depósito con Vale. Ten en cuenta que según el medio de pago que se use la duración de la transacción puede durar entre 1 minuto a 2 días.

Para retirar dinero, Coolbet tiene una sola posibilidad y es a través del pago bancario, sin ningún tipo de cobro de comisión y con una duración en la transacción de 1 día hábil. Recuerda que la cuenta bancaria debe estar a nombre del titular o apostador y el retiro mínimo es de $200 MXN.

Además, el retiro de las ganancias del bono de bienvenida se hace cuando se hayan cumplido los términos y condiciones (rollover), los cuales podrás consultar en la página o app oficial de Coolbet.

Atención al cliente

Coolbet es uno de los operadores o sitios web de apuestas con los canales de atención al cliente con respuesta más rápida y de fondo del mercado de juegos de azar en México. Esta casa cuenta con profesionales especializados para atender cualquier duda, comentario o inconveniente. Así que si presentas algún problema o confusión o tienes alguna pregunta o sugerencia podrás comunicarte a través del chat en vivo que se encuentra disponible en español o inglés las 24 horas de los 7 días a la semana. Si prefieres el correo electrónico, esta plataforma también dispone de la cuenta soporte@coolbet.mx, donde obtendrás respuesta dentro de las 72 horas siguientes.

Preguntas frecuentes