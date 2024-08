No te pierdas las Strendus opiniones para que sepas cómo pronosticar y apostar en una de las plataformas de apuestas deportivas más importantes de México.

Strendus opiniones es el análisis integral que le hicimos a la plataforma de apuestas con el mismo nombre que está en el mercado de juegos de azar mexicano desde hace más de 4 años. Sin duda, una casa alternativa para registrarse y vivir la mejor experiencia de los pronósticos deportivos o juegos de casino.

A continuación, te presentamos nuestra calificación sobre el servicio Strendus para que tengas una pista de lo que puedes encontrar en su página o app oficial y puedas sacar el máximo provecho a tus pronósticos.

Strendus opiniones Nuestra calificación Bono de bienvenida 7 Mercados 7,5 Cuotas 8 Servicio en vivo/ streaming 4,5 Strendus app 6,5 Opciones de pago 7 Atención al cliente 8 Puntuación media 6,8 Registro Coolbet

*La calificación se hace de 0 a 10, siendo 10 el mejor puntaje.

Bono de bienvenida

Si de promociones hablamos, Strendus.MX no se queda atrás frente a otros operadores. Por eso, y como oferta atractiva para los nuevos usuarios, junto con el código promocional Strendus este sitio web otorga una bonificación de bienvenida sin depósito y con depósito. Si recargas tu cuenta podrás escoger el saldo gratuito ya sea para cualquiera de las categorías deportivas o para los juegos más tradiciones del casino en línea.

Bono de bienvenida deportes Strendus

Strendus opiniones estuvo consultando la bonificación de bienvenida que este operador otorga a los usuarios que se registran por primera vez en su plataforma y pudo comprobar que, actualmente, por el solo hecho de realizar la inscripción oficial se recibe de vuelta un monto de hasta $600 MXN (bono sin depósito) para ser usado en deportes o deportes en vivo (incluyendo e-sports). Este bono tiene una vigencia de 15 días para redimirse a través de apuestas por 10x veces el monto otorgado en boletos mínimos de $100 MXN y máximos de $2.000 MXN.

Adicionalmente, al depositar dinero por primera vez en la cuenta se puede obtener un bono de hasta 200% para deportes. El proceso es muy sencillo. Deberás registrarte en la página web o app oficial de Strendus, recargar una suma mínima, elige el tipo que quieres, oprime la opción “activar” y listo, al terminar tu depósito automáticamente tu bono se verá reflejado en tu balance.

Bono de bienvenida casino

Si te apasionan los casinos, Strendus te ofrece la posibilidad de obtener una bonificación para que puedas usarla en slots, loterías, bingos, blackjack, póker o juegos virtuales. Al registrarte, no olvides hacer un depósito mínimo a tu cuenta y seleccionar la opción de casino para habilitar el saldo en esta categoría. Ten en cuenta que para retirar las ganancias deberás haber jugado 25 veces el monto del bono en un término de 3 días. Además, el importe máximo que se puede retirar será igual al valor otorgado. Para conocer más detalles de los requisitos, te invitamos a consultar los términos y condiciones del Strendus Bonos en la página web del operador.

Mercados de apuestas / deportes disponibles

Strendus es una de las plataformas que más cantidad y variedad de categorías ofrece en el mercado de apuestas en México con más de 40 posibilidades, entre ellas, secciones temporales como las “especiales” o las de “juegos olímpicos”. El fútbol lidera el portafolio con cubrimiento en ligas como la de España, Inglaterra, Alemania, Brasil, Argentina, Colombia, etc. Si te gustan los retos, esta casa te brinda la oportunidad de apostar en deportes poco conocidos como archery, salto en ski, cross-country, aussie rules o waterpolo

Por supuesto, con la diversidad de deportes podrás armar boletos con cuotas combinadas y atractivas, ya sea en opciones a prepartido o en vivo, donde observarás los juegos más llamativos de cualquier categoría.

Cuotas Strendus

Strendus opiniones revisó las cuotas de este operador y las comparó con otras casas en México, como Betano, Novibet o 1xbet, encontrando que son competitivas y no inferiores en muchos casos, incluso existen deportes como Baloncesto o MMA que pueden llegar a tener mejores ganancias. Por ejemplo, en el partido entre Once Caldas vs. Atlético Nacional, de la Liga colombiana, las cuotas fueron las siguientes:

Operador Cuotas partido Strendus Once Caldas (+205) empate (+196) visitante (+151) Betano Once Caldas (+200) empate (+180) visitante (+157) Novibet Once Caldas (+205) empate (+200) visitante (+150) 1xbet Once Caldas (+205) empate (+188) visitante (+157)

Recuerda que, a medida que selecciones un tipo de apuesta, y vayas sumando un listado definido de partidos o eventos deportivos, la plataforma automáticamente calcula el porcentaje total de las cuotas, multiplicando entre sí el valor de ellas y generando una suma posible a obtener.

Servicio streaming y apuestas en vivo

El servicio de streaming, el cual permite la transmisión en vivo de los juegos que se desarrollan en cualquier parte del mundo y como si estuvieras desde el televisor de tu casa, aún no se encuentra disponible en la plataforma de Strendus México. Sin embargo, eso no significa que más adelante pueda habilitarse este servicio, razón por la cual te invitamos a estar consultando la página web o app oficial.

Lo que sí es seguro es que Strendus cuenta con una de las modalidades más atractivas de las apuestas, se trata de los deportes en vivo, donde se pueden detallar todos los sucesos o jugadas que han ocurrido en un encuentro deportivo. Solo basta con hacer clic en la opción de “estadísticas” y podrás observar el tiempo de juego, la alineación de los equipos, el marcador parcial, y, en general todos los hechos más importantes que ya han transcurrido. Selecciona la cuota y posibilidad que más te llamen la atención y apuesta, el resultado de tu boleto lo sabrás en pocos minutos.

Strendus app móvil

Si deseas tener la mejor experiencia de apuestas en tu bolsillo y la oportunidad de pronosticar a cualquier hora y desde el lugar en que te encuentres, la solución está a un clic de distancia. Si eres un usuario de iOS podrás descargar directamente desde la página web la app de Strendus para casino o la app para apuestas deportivas. Disfruta de las promociones, deportes, juegos, pronósticos y servicios que ofrece esta casa solamente aceptando la descarga en tu dispositivo móvil.

Para los usuarios de Android aún no está disponible la aplicación, por lo que el pasaporte al entretenimiento deberán hacerlo ingresando a la plataforma a través del navegador de internet que tengan en su celular. Al hacerlo, podrán registrarse, obtener la bonificación y apostar sin ningún inconveniente.

Métodos de pago

Si ya estás registrado en la casa Strendus y deseas hacer tu primer depósito, es importante que conozcas los medios de pago que dispones para hacer realidad tu recarga. Si deseas hacerlo en efectivo, este operador te ofrece la oportunidad de realizarlo a través de una sucursal de Bancomer o por medio de Paynet, o, simplemente, en las tiendas 7 Eleven, Farmacias Benavides, Circle K, Walmart, Sam´s, Bodega Aurrera y Farmacias del Ahorro.

Si lo deseas hacer por transacción, Strendus cuenta con las opciones de tarjeta débito/crédito o SPEI, ésta última sin importar el banco en el que tengas tu cuenta.

Ahora, si ya eres un experto en las apuestas y deseas retirar tus ganancias en deportes, podrás hacerlo solamente por transferencia bancaria (SPEI). Accede a tu cuenta, dirígete a la sección de retiros, escoge SPEI, luego ingresa el nombre de tu banco, tu clave interbancaria y el monto que deseas retirar (mínimo $100 MXN y máximo $250.000 MXN). Acepta el retiro y en un máximo de 48 horas hábiles tendrás el dinero en tu cuenta.

Servicio al cliente Strendus

Si llegas a requerir alguna ayuda o tienes un inconveniente con tus pronósticos o apuestas en juegos de casino, Strendus cuenta con un grupo especializado que atenderá tus dudas en el menor tiempo posible. Este operador cuenta con varios canales de atención al cliente dispuestos de lunes a domingo en el horario de 8:00 a.m. a 1:00 a.m. No dudes en contactar esta casa mediante los medios de whatsapp, chat en vivo, correo electrónico o línea telefónica

Recuerda que Strendus nunca te contactará para solicitarte datos personales o financieros. Si tienes preguntas, puedes llamar al centro de contacto al número 800 787-3638

Nuestro veredicto

Para nuestros expertos que hicieron una evaluación a través de las Strendus opiniones, este operador cuenta con una plataforma segura y confiable con más de 4 años de reconocimiento en el mercado de apuestas en México. Cuenta con un excelente cubrimiento en deportes y eventos de las mejores ligas a nivel mundial, sin dejar de mencionar su atractivo bono sin depósito, lo cual no es otorgado por cualquier casa de apuestas. Cuenta con varios canales de atención al cliente y con un buen portafolio de métodos de pago que facilita las apuestas y el entretenimiento. Aunque tiene puntos a mejorar, sin duda la calificación es aceptable, generando en los usuarios una grata experiencia en el mundo de los pronósticos deportivos y los juegos de casino.

Lo que nos gusta Lo que no nos gusta Cuenta con varios canales de comunicación con el cliente, lo cual facilita la atención y la solución de problemas. Faltan más métodos de pago aceptados para retirar dinero, pues solamente se aceptan transacciones bancarias. Dispone de un bono de bienvenida sin depósito de hasta $600 MXN, lo cual permite apostar y conocer la plataforma sin necesidad de una recarga inicial La casa Strendus tiene el reto de poner en marcha el servicio de transmisión en vivo de partidos, pues eso permite mantener a los usuarios más tiempo en su plataforma. Tiene buena cobertura en categorías deportivas, tanto así que es de las casas con más deportes ofrecidos, empezando desde el fútbol, baloncesto o tenis hasta los que menos se apuestan y se conocen. Al ingresar a la cuenta, la sesión no dura mucho conectada, por lo que el inicio expira constantemente y deberá el usuario volver a ingresar.

Preguntas frecuentes

En nuestro artículo de Strendus opiniones evaluamos tres de las preguntas más frecuentes que tienen los usuarios de la plataforma en México:

¿Cómo es el proceso de registro en Strendus?

El proceso de registro es fácil y rápido. Lo único que debes hacer es ingresar a la página web y buscar en la parte superior derecha el botón de “registrarse”. Luego, deberás ingresar tus datos personales y al ser verificado quedará registrada tu cuenta con el usuario y contraseña que hayas elegido. Al finalizar, tendrás un pequeño juego para determinar el monto del bono de bienvenida que se te otorgará.

¿Qué otro tipo de promociones se encuentran en Strendus?

Adicional a las ofertas mencionadas en este artículo, en Strendus se pueden encontrar promociones como “freebet por goles” (apuesta por un equipo de fútbol y por cada gol que anote te obsequian $50 MXN para apostar en otros deportes); “parlay extra” (haz una apuesta combinada de 5 opciones y si fallas en 1 recibe un bono para jugar en deportes); “parlay ganador” (si aciertas apuestas combinadas en mínimo 4 selecciones podrás recibir un bono adicional para jugar en deportes), entre otros.

¿Se pueden establecer límites en la cuenta de Strendus?

Strendus ofrece la oportunidad para que los usuarios que se registren en su plataforma puedan establecer límites diarios, semanales o mensuales a la cuenta, como es el caso de montos máximos a depositar. Sin duda, una buena opción si consideras que no puedes controlarte en tus apuestas.