Alicia Cervantes es una leyenda viviente de Chivas Femenil, ya que ha logrado anotar 123 goles con la escuadra rojiblanca en casi cuatro años de pertenecer al conjunto tapatío; sin embargo, la delantera recordó uno de los momentos más emotivos de su carrera en el Rebaño.

Licha aseguró que en un Clásico Tapatío frente al Atlas, la afición se volcó para corear su nombre, situación que le generó grandes emociones que la pusieron al borde del llanto, ya que desde niña había visto que la gente coreaba a jugadores legendarios como Adolfo Bautista u Omar Bravo.

“En los partidos cuando nos toca jugar y que el estadio está lleno, te entra el sentimiento. En un partido contra Atlas, nunca habían coreado mi nombre y esa fue mi primera vez. Salí agachada, si levantaba la mirada se me iban a salir las lágrimas de la emoción.

“Cuando veía los partidos me tocó que coreaban al Bofo (Bautista) o a Omar (Bravo). Yo decía: ‘algún día el mío lo van a corear así’, aseguró la Depredadora en un podcast realizado por Chivas TV.

Su sueño: retirarse con Chivas Femenil

“Espero que me den la oportunidad de poder retirarme aquí. Espero que sí (falta mucho para eso), pero si de mi dependiera y me dijeran: ‘te retiras aquí’, claro que me retiro aquí”.

Nunca jugaría en el América

“Nunca puedes decir nunca, pero nunca jugaría en el América. Si de mi depende, yo no jugaría ahí”, declaró tajantemente la histórica goleadora del chiverío femenil.