Finalmente llegó el día tan esperado. Después del receso por la fecha FIFA, las Chivas de Guadalajara recibirán este jueves al Atlas, en el Estadio Akron, por una nueva edición del Clásico Tapatío. El ingrediente especial, esta vez, será el Play-In, ya que ambos equipos todavía aspiran a tener un lugar en la Liguilla del Apertura 2024.

Después de un semestre repleto de contratiempos, el Rebaño Sagrado afronta este encuentro con varios regresos importantes en su convocatoria. La única ausencia destacada será la de Gilberto Sepúlveda, mientras que Chiquete Orozco podría repetir como titular pese a su reciente titularidad con la Selección Mexicana.

¿Juega Chiquete Orozco el Clásico Tapatío vs. Atlas?

Chiquete hace todo para estar en el Play-In (Instagram)

La titularidad de Chiquete Orozco fue una de las novedades en la victoria de la Selección Mexicana sobre Honduras, por 4-0. El zaguero rojiblanco hasta evitó un gol y asistió en otro, el que inicio la remontada del Tri. A 48 horas de ese encuentro, Chiquete podría disputar otro más como titular, pues este miércoles reportó a primera hora en Verde Valle, realizó ejercicios regenerativos y más tarde compartió una imágen en una cámara hiperbárica para poder recuperarse lo antes posible y disputar el Clásico Tapatío.

Gerardo Martino es relacionado con Chivas

¿Martino es opción para Chivas? (Imago)

El ex entrenador de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, acaba de terminar su etapa con el Inter Miami y desde Argentina apuntan que ya recibió sondeos del futbol mexicano, más precisamente de Chivas y Puebla. El experimentado estratega de 62 años dirigió en el pasado a clubes como Barcelona, Newell’s, Atlanta United y selecciones como Argentina y Paraguay. ¿Sería una buena opción para el Rebaño Sagrado?

Tapatío venció 2-1 a Celaya y quedó a un paso del título

¡A un paso del título! El Filial sacó ventaja y definirá en el Akron (Imago7)

En la primera final de la Liga de Expansión 2024, Tapatío se impuso como visitante por 2-1 ante Celaya. Los goles fueron obra de Teun Wilke y Gael García (penal). A poco del final, los locales encontraron el descuento con un buen remate desde media distancia. El próximo sábado, en el Estadio Akron, el Filial rojiblanco intentará coronarse por segunda vez en la División de Plata del futbol mexicano.

Chicharito Hernández cargó contra Fernando Gago

En la previa al Clásico Tapatío, Javier Hernández habló con Chivas TV. Chicharito fue muy duro con sus palabras hacia Fernando Gago y también dejó recado para Fernando Hierro: “Primero no evadir la verdad, que alguien se comportó de una manera poco ética, lo llamamos nosotros y esa es la realidad, no es ni queja ni mi opinión, es la realidad. Nosotros salimos a jugar un Clásico Tapatío cuando personas sabían que iba a suceder algo y no nos habían hablado con la verdad”, dijo el atacante sobre el entrenador argentino.