El histórico goleador mexicano no tuvo contemplaciones y explotó contra el argentino cuestionando su liderazgo, su ética y hasta su trabajo en el futbol por las constantes lesiones.

Chivas está viviendo un momento muy delicado en el que se juega la vida en el Apertura 2024 en los próximos 90 minutos contra Atlas; sin embargo, Chicharito asumió su rol de líder y dio la cara ante las críticas, lanzándose con todo contra Fernando Gago por su falta de profesionalismo en el conjunto rojiblanco.

Javier Hernández manifestó abiertamente que dentro del Guadalajara quedaron sumamente golpeados por las salidas de Fernando Hierro y el entrenador argentino, por lo que destacó la fortaleza que ha mostrado el plantel para sobreponerse a eso y seguir luchando por trascender en este torneo tan difícil para el club, en donde lanzó un dardo contra Gago por las constantes lesiones, algo que no sucedía con Veljko Paunovic.

“Se nos dio una oportunidad, más allá de que el torneo no fue de lo esperado, pero el contexto es que fue un torneo complicadísimo internamente, que no son excusas ni mucho menos, pero es un torneo atípico porque que se te vaya tu Director Deportivo y tu entrenador a mitad de torneo, sin que los resultados estén mal daña y dañó al grupo.

“Para que cerráramos filas y nos sobrepusiéramos a todo eso, costó muchísimo internamente. También cuántas lesiones hubo, han habido en menos de seis meses casi 15 lesiones musculares. Cuando estuvo aquí el entrenador anterior (Paunovic), no sucedió eso, creo que también llama la atención”, explicó en palabras para Chivas TV.

Chicharito explotó contra Fernando Gago

Hernández Balcázar no se guardó nada y explotó contra Fernando Gago por su falta de ética y liderazgo para admitirle la verdad a los propios futbolistas, por lo que lanzó una serie de declaraciones polémicas contra el ahora timonel de Boca Juniors.

“Primero no evadir la verdad, que alguien se comportó de una manera poco ética, lo llamamos nosotros y esa es la realidad, no es ni queja ni mi opinión, es la realidad. Nosotros salimos a jugar un Clásico Tapatío cuando personas sabían que iba a suceder algo y no nos habían hablado con la verdad.

“Si algo que sabíamos es: a final de cuentas el resultado te vayas o no te vayas, ya no está en nuestras manos como equipo. Son las formas, habla con la verdad, dinos tu sentir, sé vulnerable, eso hace un líder y creo que faltó muchísimo de eso”, concluyó el goleador de la Selección Mexicana.