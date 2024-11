Chivas está a unas horas de disputar una edición más del Clásico Tapatío para tratar de conseguir medio boleto a la Liguilla; sin embargo, dentro del Rebaño tienen una motivación adicional para vencer al Atlas y es propinarle su derrota número mil en la historia.

Es por eso que el lateral del Guadalajara, Mateo Chávez, reconoció que dentro del vestidor se ha mencionado esa estadística que poseen los Zorros en la Liga MX, por lo que quieren ser esa generación histórica que le brinde una nueva amargura a los rojinegros.

“Se ha mencionado eso, se ha mencionado entre nosotros, lo sabemos. Sabemos que entramos ahí un poquito a la historia”, declaró con una enorme sonrisa el lateral rojiblanco en el podcast Guardianes de la Tradición.

El Tiloncito rompió el silencio y aseguró que no le genera ningún tipo de presión el legado que dejó su padre, Paulo César Chávez, en el Rebaño, ya que su intención es hacer su propia historia con la escuadra de la Perla de Occidente.

“Es un orgullo que mi papá haya jugado en Chivas y que yo estoy haciendo lo mismo. No creo en esa presión, es más una responsabilidad, primero con mi papá y mi mamá que me apoyaron desde pequeño (…) Una responsabilidad conmigo por lo que he hecho y una responsabilidad más grande con el club, porque Chivas es el más grande que hay.

“Mi papá me marcó el camino, lo construyó para mí con su trabajo. Lo seguí y ahora yo debo tomar mi propio camino”, concluyó el defensor rojiblanco.

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío entre Chivas vs. Atlas por el Play-In?

El Guadalajara recibirá a los Zorros en la cancha del Estadio Akron para definir al primer eliminado de la Fase Final del futbol mexicano el próximo jueves 21 de noviembre en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.