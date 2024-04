Chivas Femenil se encuentra en pleno estreno de entrenador luego de que hayan dado a conocer que Antonio Spinelli había sido despedido. Por otro lado, en medio de esto, en el día de ayer se presentó a Joaquín Moreno, lo que generó opiniones divididas del nuevo timonel en la afición rojiblanca.

En un escueto comunicado el Rebaño Sagrado confirmó la salida del entrenador argentino, como así también la llegada de Joaquín Moreno. “El Club Deportivo Guadalajara informa que Antonio Spinelli deja la Dirección Técnica de Chivas Femenil a partir de este momento. Agradecemos la dedicación y el compromiso que él y Gastón Camargo, su auxiliar, mostraron al frente del equipo”, señaló el Guadalajara.

Y agregó: “Así mismo, hacemos de su conocimiento que Joaquín Moreno Ruíz, un entrenador con una larga trayectoria y palmarés en múltiples categorías del Rebaño Sagrado, identificado plenamente con nuestra institución y quien ha sido parte del actual cuerpo técnico del cuadro Sub 18 varonil, asumirá de manera interina como estratega de Chivas Femenil por lo que resta del Torneo de Clausura 2024”.

Afición de Chivas Femenil divide opiniones por la llegada de Joaquín Moreno.

Por otro lado, en el día de ayer se presentó de manera oficial a Joaquín Moreno en el equipo femenil. En las redes sociales la afición rojiblanca mostró opciones divididas sobre la llegada del nuevo timonel, por lo que los mensajes eran de exigencia para jugadores, técnico y directiva.

“Calidad en el plantel hay, espero que las jugadoras se comprometan a terminar este torneo de la manera más digna”, expresó un fanático. Y otro agregó: “Yo lo único que deseo es que no se inventen posiciones donde no las hay, alineaciones que no sirven, que se sepa lo que se hace. Ojalá Joaquín les dé ese nuevo aire que se necesita y que la identidad que se perdió hace meses se retome y mejore“.

¿Qué sigue para Chivas Femenil por el Clausura 2023?

Chivas Femenil viene de caer por 3-0 ante Pachuca por la jornada 15 del Clausura 2024 en el Estadio Hidalgo. Por otro lado, el próximo domingo enfrentarán a Cruz Azul por la jornada 16 en el Estadio Akron a las 17:00 del Centro de México.