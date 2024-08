A lo largo de la historia de Chivas se han conocido todo tipo de relatos de superación para llegar a ser máximos referentes del equipo más grande de México. Así es la historia de Licha Cervantes debido a que previo a convertirse en la goleadora histórica del Rebaño Sagrado la atacante tuvo que limpiar la mesa para poder ayudar a su familia.

Alicia Cervantes es capitana, referente y una de las tres máximas goleadoras de la historia del club. Es decir, primero se encuentra Omar Bravo, segundo Salvador Reyes y luego ella con más de 140 goles.

Sin embargo, el camino de Licha Cervantes no fue de rosa para llegar a la primera división de Chivas Femenil. En diálogos con el Canelo Angulo contó que luego de la muerte de su padre dejó el futbol completamente por un año para poder aportar dinero a su casa desde Estados Unidos.

Licha Cervantes tuvo que limpiar mesas antes de seguir jugando en Chivas. (Foto: Imago7)

“Me acuerdo cuando estaba allá me fui con unas amigas, pero ellas tenían visa de trabajo. Me voy con mis amigas para allá y duré un mes sin conseguir trabajo. Te piden muchas cosas. Duré un mes sin trabajar y una señora de un pueblo: ‘trae a tu amiga si le gusta trabajar o no’. Estuve trabajando cuatro meses en un restaurante. Era la que les llevaba el agua porque no sabía inglés. Había mucha gente gringa, pero mexicanos pero te hablaban en inglés te estoy viendo eran bien manones”, recordó la atacante en 2022.

Y agregó: “Me habla el profesor Jalisco. Ahí cuando no jugaba nada de futbol y me la pasaba trabajando. Más de un año sin jugar. en ese tiempo me habla el profe va a empezar la liga. empieza en un mes y quiero que vengas a trabajar para acá”. Sin dudas una historia pura de superación de Licha Cervantes para ser la máxima ídola del Rebaño Sagrado.