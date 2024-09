Las dos futbolistas no tienen fecha de regreso a la actividad, después de ser sancionadas antes del Clásico Nacional.

En las Chivas de Guadalajara Femenil se desató una crisis a partir de la derrota humillante contra América el domingo anterior al ser goleadas 7-0, pero eso no paró ahí, porque el jueves también perdieron frente a un equipo contra el que no conocían la derrota como lo es Mazatlán y en el Estadio Akron, pero la directiva no ha despedido al entrenador Joaquín Moreno.

Al respecto, otro de los temas que ha generado turbulencia al interior del vestidor del Rebaño Sagrado es la pelea que sostuvieron Carolina Jaramillo y Yamile Franco la semana pasada, lo cual les impidió formar parte del equipo que vio actividad frente al acérrimo rival y se desconoce cuándo volverán a jugar.

La versión oficial de Chivas Femenil únicamente explicó que fueron castigadas, no obstante, no se dieron los motivos aunque ya salió a la luz una supuesta pelea a golpes entre ambas. Y luego de este hecho las dos jugadores reaparecieron con algunas integrantes del club en el palco del Estadio Akron en el juego ante las sinaloenses.

Hay una imagen que está circulando en redes sociales donde se aprecia tanto a Caro como a Yamile sentadas en medio de varias futbolistas que no formaron parte de la convocatoria y observando el desastre de equipo que pasó de pelear por el liderato a descender al sexto lugar con dos derrotas seguidas y un mar de dudas con el entrenador Joaquín Moreno.

Yamile está sentada una fila arriba de donde se ubica Caro. Foto: @Chivasfm

¿Por qué Chivas no ha despedido a Joaquín Moreno?

La dirigencia de Chivas Femenil comandada por Nelly Simón tomó la determinación de mantener a Joaquín Moreno en la dirección técnica al menos una semana más, luego del desastre que significó el Clásico Nacional y aún con la derrota contra Mazatlán sigue en el cargo.

Será este domingo cuando el Rebaño busque volver a la senda de la victoria recibiendo en casa al superlíder Pachuca, en un partido por la Fecha 11 del Apertura 2024. La intención del estratega es ganarse al confianza de sus jugadoras y sacar lo mejor de ellas para volver a sumar los tres puntos que les ayuden a escalar posiciones en la tabla general.