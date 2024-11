Las Chivas de Guadalajara Femenil se quedaron muy lejos de cumplir con las expectativas que se tenían al inicio del Torneo Apertura 2024, luego de quedar eliminadas por América en los Cuartos de Final con un humillante marcador global que ya le costó el trabajo al entrenador Joaquín Moreno de cara al Clausura 2025.

Una de las jugadoras más experimentadas del Rebaño Sagrado como lo es Adriana Iturbide ha sonado como una de las posibles bajas para la siguiente campaña y no precisamente porque la directiva no la tenga contemplada, sino porque la propia futbolista ya no estaría a gusto en el conjunto rojiblanco.

Lo que hace Adriana Iturbide sin conocer su futuro en Chivas Femenil

Por el momento las futbolistas de Chivas Femenil se encuentran tomando su periodo vacacional y será en los siguientes días cuando se conozca el nombre del nuevo entrenador y a su vez la lista de bajas y refuerzos para el siguiente certamen, por lo que Adriana Iturbide se ha olvidado de su futuro en su temporada de descanso.

Boyi busca no perder en el aspecto físico como muestra en Instagram

Foto tomada de Instagram de Adriana Iturbide

Boyi ha subido varias imágenes de algunas de sus actividades fuera del futbol, pero sin dejar de lado el acondicionamiento físico como se puede apreciar en su cuenta de Instagram . También ha compartido momentos con amigos y familiares en el estado de Nayarit que se encuentra en el occidente de México.

Fue el comunicador Rodrigo Camacho quien en días pasados reveló que Boyi Iturbide está entre las jugadoras que ya no se siente a gusto en Guadalajara y por ello estaría buscado acomodo en otros equipos: “Lo que sí es verdad es que hay algunas jugadoras que están claramente inconformes con la situación actual del equipo, por todo lo que rodea al equipo”.

“A eso las han orillado, no me parece que Chivas Femenil sea el proyecto atractivo que era hace incluso un año y las jugadoras se están dando cuenta de eso, por eso Carolina Jaramillo, Karla Martínez, Adriana Iturbide, Damaris Godínez, son algunas de las jugadoras que claramente están inconformes y quieren explorar si hay otra opción para dejar la institución o encontrar un proyecto más atractivo para ellas”, fue parte de lo que indicó el reportero en su canal de YouTube.