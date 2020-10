Club Tapatío sufre con igualdad en el último minuto y deja escapar el triunfo sobre Dorados en la Liga de Expansión

Un nuevo encuentro disputó este miércoles el elenco del Club Deportivo Tapatío en la que durante esta nueva fecha del campeonato sumó una nueva igualdad como visitante ante Dorados, en la que dejó escapar el triunfo durante la Jornada 11 en la Liga de Expansión.

Las anotaciones del encuentro fueron anotadas por Luis Alejandro Olivas (50’) para el cuadro rojiblanco, mientras que la igualdad llegó a través de Martín Rodríguez (89’) para el elenco local.

Un empate que no le sirve mucho a la filial de las Chivas de Guadalajara, en la cual no ha logrado salir de los malos resultados y que durante este compromiso no logró sumar segundo triunfo a lo largo de la competición.

Concluyen las acciones en el �� Banorte.



Empate a uno en un duelo intenso ��#SíSeñor ���� pic.twitter.com/4dgeavDYbz — Tapatío (@TapatioCD) October 22, 2020

El Club Deportivo Tapatío se ubica en la penúltima posición del campeonato alcanzando los nueve puntos, mientras que el rival de esta fecha, Dorados, se ubica en la novena posición sumando un total de 13 unidades.

El próximo encuentro que tiene el Tapatío en el campeonato, será este miércoles 28 de octubre cuando tengan que visitar a Correcaminos en el Estadio Marte Rodolfo Gómez Segura a partir de las 19:05 horas.