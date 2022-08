Dani Alves es un futbolista que ha marcado una época en el futbol mundial y ahora está tratando de dejar huella en la Liga Mx con los Pumas; sin embargo, los universitarios no pudieron hacer nada contra Chivas, en donde el emblemático brasileño le hizo un peculiar reclamo a Fernando Beltrán.

El mediocampista del Guadalajara admitió que le gustó el enfrentarse a un referente del futbol mundial, ya que en Tokio no participó en el duelo que tuvo México contra los sudamericanos; sin embargo, el Nene reveló que el sudamericano le hizo una singular petición durante el duelo entre tapatíos y felinos del sábado pasado.

“Cuando fui a los Juegos Olímpicos no me tocó jugar con él. Ahora competir, en la misma posición me hizo sentir bien. Son jugadores con los que no te imaginas que fueras a competir o jugar contra ellos y lo disfruté mucho (…) Me decía que no me tirara tanto (risas), pero es un tipo increíble, un jugador extraordinario que muchos quisieran tener la carrera que él tuvo y que a pesar de que a su equipo no le va bien, a su carrera nada lo va a tachar”, declaró el rojiblanco previo a reportar con la Selección.

Beltrán aseguró que se siente contento por el resurgir de Chivas en el Apertura 2022, aunque dejó en claro que sería un error relajarse y no continuar con esa intensidad, ya que el objetivo es seguir escalando posiciones en la tabla general de cara al cierre de la fase regular.

“Te vas más contento cuando ganas y el equipo va bien. Estoy muy feliz por la situación que vive el equipo, hicimos una semana muy importante para nosotros. (…) Hay que trabajar todavía. Sí, logramos nueve puntos; sí, estamos en una mejor situación, pero tenemos que seguir compitiendo porque queremos estar en los primeros lugares”, concluyó.

