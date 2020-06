Exclusiva Bolavip: "Shaggy" Martínez dejó Mazatlan y analizaría una oferta de las Chivas de Guadalajara

José Joaquín Martínez, ex defensor del club Monarcas Morelia, confesó en una plática exclusiva con Chivas Pasión que analizaría de manera especial alguna propuesta para reforzar en este mercado de transferencias de la Liga MX a las Chivas de Guadalajara, institución a la que elogió y a la que comparó con una de las mejores en el mundo.

El ex lateral derecho de los Monarcas, de 33 años de edad, se convirtió en otro de los jugadores que quedaron a la deriva con la inesperada desaparición del cuadro de Michoacán y su posterior traslado a Mazatlán, después de culminar su contrato y no aceptar la propuesta de renovación con la transformada institución de Sinaloa, que debutará en el Estadio Akron al participar en la Copa por México de pretemporada, que inicia el sábado.

Martínez se encuentra como agente libre y reconoce que le interesaría una oferta de Chivas (JAM media)

El "Shaggy" Martínez, a tan solo 25 días para el comienzo del Torneo Apertura o Guardianes 2020 que significaría el retorno de la acción en la Liga MX, tiene la carta en su poder y lanzó un guiño para el Rebaño Sagrado durante una plática exclusiva con Chivas Pasión al afirmar que Guadalajara "es una institución grande en el futbol mexicano y uno estaría dispuesto a escuchar la oferta para ver si conviene".

El defensor, quien pudiera convertirse en competencia para Jesús "Chapito" Sánchez ante la poca confianza en José Madueña, añadió que "uno como profesional es así. Ronaldo pasó por Barcelona y después jugó en Real Madrid, y me estoy yendo a un caso extremo. Si pasa en la élite, puede pasar en cualquier futbol del mundo. A fin de cuentas eres un jugador profesional, tienes que dar todo donde estés y no debería influir tu pasado", refiriéndose a que haber debutado con el club América no sería un impedimento para llegar al redil.

El pasado mercado de pases significó una inversión multimillonaria para los rojiblancos. Con la llegada de Ricardo Peláez a la dirección deportiva, el presidente Amaury Vergara dio luz verde para reforzar al equipo que dirige Luis Fernando Tena y eso fue lo que se hizo: llegaron siete refuerzos de mucha jerarquía para competir en la Liga MX. Por esa razón, y teniendo en cuenta que además el avance de la pandemia del coronavirus o Covid-19 golpeó la economía de México, será mejor cuidar las finanzas del Guadalajara este semestre. Y qué mejor que incorporar jugadores de forma libre y gratuita antes que usar la billetera, ¿no?

