El legendario exdelantero de las Chivas de Guadalajara, Eduardo Cisneros, mostró su preocupación en una entrevista exclusiva por un aspecto en específico de la gestión del español Fernando Hierro en la dirección deportiva con miras al Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, luego de confesar su ilusión y esperanza por el trabajo que realiza el técnico Veljko Paunović en la pretemporada rojiblanca.

El recordado capitán del Rebaño Sagrado en la década de los 80, durante una platica en exclusiva con Carlos Raúl Martínez publicada el sábado en el diario ESTO, advirtió su principal preocupación en la administración deportiva del español y aseguró que "aquí el problema va a ser que sepa contratar a jugadores para hacer ese trabajo de formación, que el equipo vaya avanzando, mientras esos chamacos agarran su nivel, con el trabajo que está haciendo este señor (Veljko Paunović)", con el plantel estelar.

El Vaquero Cisneros, como era conocido el delantero de las Chivas en los 80, cuestionó la ausencia aún de refuerzos, mientras que el equipo se encuentra en plena pretemporada, con una gira a España y casi un mes del debut en el Clausura 2023, por lo que aseguró que "es preocupante, porque siempre a Chivas le niegan los jugadores, o se los dan bien caros o no se los venden. Es un egoísmo del directivo mexicano, porque siempre lo he dicho, si Chivas anda bien, la Selección anda bien, pero desgraciadamente no nos ha tocado y ahí está la muestra", al referir que México quedó eliminado en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

El excapitán del Guadalajara, en cuanto a la gira por el viejo continente, alzó la voz y demandó que "ahora es difícil llevar a cabo esta gira por España. Chivas no está para eso, sino para contratar jugadores, antes de que se los ganen, pero también es un arma de dos filos, porque también le puede servir para ver a los chavos hasta dónde pueden avanzar".

Cisneros recomendó a los que lleguen como refuerzos a las Chivas o quienes se queden en el plantel estelar, que "hace falta mucho amor a la playera, eso lo he dicho, que se identifiquen bien", y advirtió que, "llegar a Chivas no es fácil y que te mantengas, mucho menos, porque le tienes que caer bien a la gente, ser buena persona, cuidar tu imagen, porque eso lo ve toda la afición, no andar de fiestas, dedicarte a tu deporte, te pagan por una cosa que debes hacer, pero desgraciadamente no lo toman así". Agregó que "la playera de Chivas pesa mucho, pero ahora lo he dicho, un jugador juega un año y tiene para toda su vida y eso los marea, y si no tienes bien puestos los pies en el suelo y te marea; faltan principios, falta querer esa playera, jugártela por esa playera, que es lo más importante, porque es la que te está dando de comer, eso no lo ven ellos".

