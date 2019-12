Las primeras palabras de Víctor Guzmán como nuevo jugador de Chivas

Chivas hizo oficial el regreso de Víctor Guzmán al redil como su quinto refuerzo de cara al Clausura 2020 donde buscarán a como de lugar, cortar la racha de 5 torneos sin calificar a la Liguilla y para eso se han reforzado muy bien.

El "Pocho" es canterano del Guadalajara y está muy feliz de regresar a la que considera su casa.

"Estar aquí me trae muchos recuerdos bonitos que viví anteriormente. El algún momento vi lejos regresar. En Pachuca estaba a gusto y se me estaban dando las cosas, pero que estoy de este lado me siento muy contento y con ganas de aportar", declaró Guzmán para Chivas TV.

El mediocampista tambien habló acerca de lo que ha visto en el plantel y de los planes que tienen para el próximo torneo.

"Ver el equipo que se está formando me llena mucho de ilusión, ya me ha tocado estar con algunos compañeros y quiero seguir disfrutando. Sabemos lo que signfica esta institución y estamos obligados a calificar y a ir por el título, para eso se está armando este equipo", continuó

Las metas están muy claras en la mente de Guzmán y espera poder lograr muchos títulos en este equipo.

"Yo estoy muy entusiasmado y contento de estar en esta institución, a cualquien mexicano le gustaría estar aquí", concluyó.