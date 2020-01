Los claros objetivos de Chivas, según Jesús Molina

Después de cinco torneos sin llegar a la Liguilla y, de una gran inversión para el armado del plantel, Chivas arrancará el Clausura 2020 con un notable cambio de mentalidad para lograr torcer la negativa historia de los últimos años y pelear por el título.

La Última Palabra entrevistó a Jesús Molina y el volante fue contundente a la hora de marcar los objetivos del equipo de Luís Fernando Tena para lo que viene. "El primer objetivo sin dudas es calificar. Yo creo que después de tener varios torneos sin lograrlo la primera exigencia para nosotros va a ser esa y, posteriormente, estando en Liguilla hay ocho equipos que van a pelear por el campeonato y sin dudas que estaremos ahí nosotros para pelear por ese objetivo fundamental”.

De cara al debut del sábado, Molina reconoció que el equipo está "emocionado e ilusionado" y que ya palpita el partido en casa ante un estadio lleno. En ese sentido, también remarcó que Chivas será muy exigido y que deberá ir "paso a paso", "final tras final" y con "mucha humildad y compromiso".

En cuanto al compromiso y el trabajo que requerirá el plantel en este año, el jugador de 31 años enfatizó: "Tenemos que ser jugadores 24/7 si queremos lograr ese objetivo. Es un sacrificio, si se puede llamar así, de seis meses para lograr el objetivo final que es el campeonato, así que yo creo que todos estamos pensando en eso".

Además, el ex jugador de Monterrey explicó la línea que le baja a los más jóvenes del plantel: "Tienen que ser consciente que tenemos que ser profesionales, tenemos que cuidarnos. Eso no quiere decir que no podamos en algún momento dado darnos una salida a cenar, por ahí, por qué no en un fin de semana que ganaste hacer tu carnita asada con los amigos, pero la clave es los tiempos: es saber en qué momentos salir, en que momentos mejor resguardarte en tu casa. Creo que ese proceso de los jóvenes, esa madurez la van adquiriendo con el paso del tiempo”.