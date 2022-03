El estratega del Rebaño se mostró inconforme por el resultado y lamentó no poderle entregar la victoria a la fanaticada del Guadalajara

El empate en el último minuto contra Atlas no es algo que dejara satisfecho a Marcelo Michel Leaño, quien en conferencia de prensa admitió que hasta que no se corrijan ciertos detalles de concentración Chivas no podrá ser un equipo protagonista en el Clausura 2022.

“Principalmente se debe a una falta de concentración y de cuidar los detalles. Debemos estar mucho más enfocados en eso. Estoy de acuerdo, mientras no mejoremos esos detalles el equipo hace buenos partidos y todo, pero tenemos que corregir, es la única manera de estar arriba”, reconoció el estratega.

El timonel del Guadalajara admitió que él y su equipo no están entregando los resultados que la afición espera, por lo que se comprometió a seguir trabajando para ir corrigiendo los detalles que están costando puntos en los partidos.

“No estamos contentos, no estamos satisfechos, no estamos dándole los triunfos que la afición merece, pero estamos muy comprometidos en lograrlo. Hablamos al interior, al término de los dos partidos, y tenemos muy claro lo que queremos lograr.

“No vamos a dejar de trabajar, un día sí y el otro también, para poderlo lograr. Con esa convicción y entusiasmo y propósito del equipo, podremos darle esas alegrías a la gente. Nosotros nos debemos a ellos y lo que queremos es que ellos gocen y hoy no pudimos darles la alegría del triunfo y eso no nos tiene contentos”, concluyó Michel Leaño.

