Matías Almeyda respondió sobre una posible vuelta a Chivas

Matías Almeyda es uno de los técnicos más recordados por la afición de Chivas. Con cinco títulos entre 2015 y 2018, su nombre viene a la mente cada vez que El Rebaño busca entrenador. En la actualidad y, si bien se encuentra muy cómodo en la MLS, sonó su posible regreso por los malos resultados del equipo de Luis Fernando Tena. En una entrevista con Milenio, el argentino respondió sobre la posibilidad que vuelva al club.

“No hoy. Chivas está bien, tienen a su entrenador, el equipo está bien armado y cada uno en lo suyo, pero siempre deseando lo mejor para ellos", contestó el ex mediocampista y también valoró el trato que recibe en San Jose Earthquakes: "También que me toque lo mejor en esta parte donde estamos, ya que también los dirigentes de San José realmente nos tratan muy bien".

El técnico que fuera campeón de la Concachampions, reconoció que se hizo "hincha" de Chivas y que eso tiene un significado importante a sus 46 años. "Siempre soy y seré hincha de Chivas, me hice hincha de Chivas, no me hicieron, me hice, y eso tiene un gran significado, hacerse, porque es un gusto personal y un sentimiento diferente cuando eres chiquito y te dan una playera te dicen: te pones esta playera y le vas a ir este equipo. Ahora que tú te hagas hincha del equipo, es por decisión y eso me pasó a mí", explicó.

El ex River Plate también habló de la afición, con la que dijo que "el cariño es recíproco". "Me han hecho vivir los mejores años de mi vida", expresó.

En cuanto a la actualidad del conjunto de Tena, Almeyda opinó que lo ve "bien". "Con un gran equipo, con un gran entrenador, con Amaury a la cabeza, y con un buen director deportivo. Están en la carrera; han conformado un gran equipo, con una gran inversión", sostuvo.

Sobre el dueño del club enfatizó: "Amaury es muy capaz, es una gran persona y sueña como el papá, una persona de corazón humilde; tiene las convicciones de intentar cambiar algo y no estar siempre en lo mismo. Deseo que las cosas le salgan bien, porque esa familia lo merece”.

Por último, reveló que mantiene contacto con sus ex dirigidos. "Yo tengo la fortuna de que he hablado con todos los jugadores que dirigí en Chivas, con la gran mayoría nos hemos escrito y ha quedado un lazo de amistad muy fuerte", cerró.