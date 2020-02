"No estamos en un club cualquiera": Isaac Brizuela por casos de indisciplina en Chivas

Pese a que ya están concentrados en el plantel del Club Deportivo Guadalajara para el juego de este domingo en casa ante León, sigue rondando en el ambiente los actos de indisciplina cometidos por Uriel Antuna y Cristian Calderón, con sus respectivos y fuertes castigos.

Así lo hizo notar uno de los actuales referentes del equipo, como es el mediocampista Isaac Brizuela, que en diálogo con ESPN explicó el sentir de sus compañeros por lo ocurrido con ambos jugadores.

"Hemos hablado muchas veces de la disciplina en Chivas, y sabemos que no estamos en un club cualquiera, sabemos de la grandeza de Chivas y el venir acá debe representar valores, debes de saber que es un equipo de formación, que así lo quería Jorge Vergara, que quería formar personas y no sólo futbolistas, debemos de tomarlo de esa manera, saber que no en todos lados te tratan de la misma manera", señaló el Cone.

Consultado por el hecho de que el Brujo y Chicote ofrecieron disculpas a sus compañeros, Brizuela comentó que "desde el momento en que se dio la nota, ese día en el campo se disculparon los dos, se sentían mal, se les veía sus caras de preocupación y de saber que quedaron mal con ellos mismos y con el equipo".

En esa línea, y si bien reconoce el objetivo sigue siendo meterse en Liguilla, asume que "la verdad estamos luchando por un mismo objetivo, de eso estamos conscientes, sabemos que debemos mejorar demasiado, se habló que éramos las Chivalácticas, pero si te llegan a nombrar así es porque ven la calidad de los jugadores y bueno, hemos quedado a deber, pero tampoco nos alarmamos, somos muy positivos y ahora tratamos de dejar estos tropezones atrás".