Toño Rodríguez y su tristeza por la situación que vive el mundo

Desde hace 42 días que los futbolistas del futbol mexicano están parados. Al igual que sus colegas de la mayor parte del mundo, tuvieron que pasar a ejercitarse en sus casas por la pandemia de Coronavirus que sigue en avance. Antonio Rodríguez se refirió a esta situación y, si bien se mostró impaciente por la vuelta a la actividad, también fue sensible con el resto de la sociedad.

"Es triste, un tema de seres humanos. Conscientes de la situación. Cuidar la salud de los demás, que esto no se expanda, que esto no crezca. Nos duele, traíamos buena racha, pero trabajando de buena manera, volviéndonos a poner en forma sin duda vamos a poder retomar esa racha o empezar una nueva", comenzó Toño en declaraciones a Fox Sports y puso la prioridad en el problema sanitario.

El portero expresó sus ganas de volver a la competencia, pero reconoció que la fecha de regreso es una incógnita: "Me gustaría poder jugar la semana que entra, no te miento. Pero depende mucho del tiempo. No puedo entrar en ese tema de suposiciones, no sé si será un mes, no sé si dure dos o más meses".

En cuanto a la preparación que deberá tener el equipo para jugar de nuevo, el elemento de 27 años indicó: "Sabemos que cuando todo vuelva a la normalidad, la Liga nos va a permitir tener ese tiempo de preparación y bueno, todo futbolista ha pasado por vacaciones largas, ha pasado por mucho tiempo sin tocar una pelota, lo que ya se aprende, no se olvida".

Por último, fue consultado acerca de la reducción de salarios y se manifestó a favor de la decisión de la directiva. "Estamos para ayudar, estamos para apoyar. Sabemos cómo es la situación, no se están generando los ingresos, todos valemos lo mismo y todos jalamos en el mismo lado. Yo creo que esta decisión cualquier ser humano con un corazón bueno lo haría. No solamente una vez, las veces que sea necesaria", concluyó.