El Guadalajara se prepara tener una dura jornada cuando enfrente a Pumas por la jornada 15 del Apertura 2024 y Chicharito Hernández podría ser convocado. Por otro lado, Carlos Hermosillo, exjugador de América y Chivas, destruyó al histórico goleador de la Selección Mexicana al preguntarse a qué regresó.

El conjunto rojiblanco necesita volver a ganar para que los puestos de clasificación directa no corran riesgos. Un empate o una derrota llevaría al Rebaño Sagrado a depender de otros equipos para alcanzar automáticamente la clasificación a la fiesta grande.

Ayer por la mañana el Guadalajara mantuvo los entrenamientos en Verde Valle con la importante noticia de que Chicharito Hernández y Gilberto Sepulveda trabajaron a la par de sus compañeros. Tras los trabajos realizados para el juego contra Pumas, Carlos Hermosillo confirmó lo que muchos chivahermanos piensan al decir que no esperen al Javier Hernández que al Manchester United.

“Espero que se den cuenta, y lo he dicho desde el principio, que no sé a qué regresó. Dice: ‘Me encargaré de que mi equipo y yo nos rompamos la madre por la afición’. ¿Sus compañeros no se rompen la madre?. Luego dice: ‘Comprometidos con los fans’”, comenzó el polémico exjugador en la mesa de La Última Palabra.

Carlos Hermosillo expuso a Chicharito Hernández. (Foto: IMAGO7)

Y agregó: “Debe ser un gran motivador y creo que Chivas lo debería haber contratado para eso. Entiendo que el proceso, pero basta de decir que está lesionado. Es consecuencia, (de la lesión y edad). ¿A qué carajos vienes a jugar con tu imagen? Ya no es lo mismo. El Chichario ya no es el mismo. no quieran ver el chicharo que se fue”.

¿A qué hora y por dónde ver Chivas vs. Pumas?

Como decíamos, Chivas volverá a tener acción el próximo sábado cuando enfrente a Pumas por la jornada 15 del Apertura 2024. El juego se llevará adelante en el Estadio Akron a las 19:05 del Centro de México y se podrá seguir por Amazon Prime en México, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.