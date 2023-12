El pasado domingo, Chivas perdió ante Pumas y quedó eliminado de la Liguilla del Apertura 2023 de la Liga MX. Por otro lado, en la vuelta en el Estadio Olímpico Universitario, César Huerta anotó y levantó polémica por su remera en la que atacaba a sus detractores y al Rebaño Sagrado. Debido a esto, reconocido analista de ESPN lanzó una dura crítica contra él por su actitud.

Sin dudas el Rebaño Sagrado quedó a deber luego de que haya sido ampliamente superado en Ciudad de México. En el primer tiempo la historia se hizo cuesta arriba ya que se fue al descanso perdiendo 2-0, mientras que en la segunda mitad el Toro Fernández puso cifras definitivas al marcar el tercero.

Por otro lado, la polémica con César Huerta apareció cuando anotó el segundo gol, por lo que fue a festejarlo con la grada. Cerca de ellos se levantó la playera para mostrar una frase que decía: “Rehecho en C.U”. Esto levantó la críticas de toda la afición del Guadalajara. A ellos se sumó Chelis al marcar que no tenía porqué hacerlo.

“Parece que está bien hecho eso. Todo el mundo lo reconoce como el mejor jugador de la Liga MX, me uno a eso, pero por qué te tienes que levantar la playera y mostrar el rehecho”, afirmó el analista de ESPN en la mesa de Futbol Picante.

Y agregó: “Debe dejar que la gente lo diga, que la gente lo diga, tú a lo tuyo. No te distraigas. Eso solo lo hace para hacer no tar y la verdad no caramba, no lo hagas. Vamos a contarle el tiempo”. No hay dudas de que estuvo de más el gesto del Chino Huerta en el Estadio Olímpico Universitario.

Afición estalla contra Veljko Paunovic

Luego de la eliminación de Chivas ante Pumas, la afición estalló contra Veljko Paunovic por no darle minutos de juego a Víctor Guzmán. “Sobre lo de Pocho… Son decisiones técnicas que tomamos, guste o no“, dijo el entrenador en conferencia de prensa, lo que deja claro que la relación entre ambos está rota desde hace un largo tiempo.

A pesar de esto, los fanáticos Rojiblancos mostraron su bronca por la poca cantidad de minutos que vio el capitán del Rebaño Sagrado. “Que pecado tan grande cometió el Pocho Guzmán como para no jugar ni un solo minuto en la Liguilla. Hay cosas muy raras en #Chivas que deberían de explicar“, expresó un Chivahermano. Otro agregó: “Porque no meten al Pocho Guzman?????? Él nos metió a la final el semestre pasado”.