Chicharito Hernández, ícono del fútbol mexicano, ha vuelto a demostrar su profundo amor y gratitud hacia Chivas en unas declaraciones llenas de emoción. El delantero, quien no ha tenido buenos rendimientos desde que regresó al al Rebaño Sagrado, recordó su trayectoria en el club que lo vio nacer futbolísticamente, resaltando cómo su paso por la institución marcó su vida dentro y fuera del terreno de juego.

“Mi club de casa, lo ha sido todo. Crecí en ese club. Pasé de ser un niño a un adolescente y luego a un hombre allí. Sin Chivas, no podría haber tenido la carrera que tengo”, aseguró Chicharito en diálogo con Premier League Stories, programa de Fox Sports. Sus palabras reflejan el vínculo inquebrantable que mantiene con el equipo que le brindó la oportunidad de debutar profesionalmente en 2006, con tan solo 18 años.

El debut y los primeros obstáculos en la carrera de Chicharito Hernández

Chicharito también recordó su debut y la alegría por lo que fue formar parte de la plantilla que se alzó con un campeonato de Liga MX: “Era muy joven y tuve mucha suerte. Debuté, anoté, me quedé en el equipo y luego, sí, me convertí en campeón en el torneo en 2006”. En aquel certamen, el delantero llegó a disputar cinco partidos, aunque todavía no tenía un rol protagónico.

Asimismo, Chicharito detalló cómo fueron los retos de sus primeros años como profesional, los cuales lo ayudaron a crecer: “Desde los 18 hasta, creo, los 20 años, casi 21, fueron dos años y medio en los que, en lugar de que solo pasaran cosas buenas, hubo tantos obstáculos que tuve que superar y saltar. Eso me formó y me preparó para la oportunidad. Cuando llegó el momento, estaba listo”.

Ese momento clave ocurrió cuando marcó un gol contra Monterrey, un punto de inflexión que dio lugar hacia una etapa goleadora memorable: “A partir de ahí, anoté. Creo que en ese torneo fueron seis o siete goles. En otro torneo marqué 11 goles, y luego 10 goles. Y después fui al United”.

Chicharito augura un futuro brillante para Chivas

Por otro lado, respecto a la actualidad que atraviesa el Rebaño, Chicharito se mostró entusiasmado y orgulloso por el proyecto que busca consolidar Chivas: “Los cambios que están ocurriendo en esta institución y organización hacia el futuro, no solo en el ámbito futbolístico sino también en el humano, me hacen sentir muy honrado de estar aquí y de ser parte de ese viaje”. Su cuenta pendiente, sin dudas, es la de poder ser importante una vez más en la plantilla aportando goles en la campaña rojiblanca.