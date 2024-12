Chivas se prepara para la pretemporada que llevará adelante en el Verde Valle para el Clausura 2025 de la Liga MX. Por otro lado, el Rebaño Sagrado tendría el regreso de cuatro jugadores, de los cuales dos no entrarían en los planes de Óscar García Junyent.

El conjunto rojiblanco se prepara para el próximo campeonato luego del papelón que dio en el Apertura 2024. No es para menos que la afición rojiblanca este molesta y comience a pedir refuerzos de jerarquía a un Amaury Vergara que de momento salió a responderle a Diario Récord.

Óscar García Junyent será el encargado de rearmar a un Chivas golpeado, mientras se esperan los fichajes para el próximo año. A su vez, se sabe muy bien que se darán los regresos de Santiago Ormeño, Daniel Ríos, Jesús Brígido y Sebastián Pérez Bouquet.

Daniel Ríos no entraría en los planes de Óscar García Junyent. (Foto: Getty)

Jesús Bernal dio a conocer en su canal de YouTube que va a suceder en las próximas horas estos cuatro jugadores. “¿Qué va a ocurrir? En esta semana habrá una llamada a estos futbolistas para decirle cual es el plan que tienen con cada uno de ellos. Los cuatros tienen contratos vigentes con Chivas. Al momento de hoy todos tienen opción de volver”, explicó el periodista.

De todas maneras, señaló que los centro atacantes no entrarían en los planes del Guadalajara. “Los que de planos no encajan son Santiago Ormeño y Daniel Ríos. Chivas tiene cuatro delanteros, contemplando a Teun Wilke, más allá que Daniel Ríos tuvo una buena temporada, con ocho goles y cuatro asistencias, y no así (Santiago) Ormeño. Aquí dependen del entrenador”, informó el periodista de ESPN.

Sebastián Pérez Bouquet

La afición Chivas no paró de pedir una oportunidad para Sebastián Pérez Bouquet en el primer equipo y parece que la tendrá. “Este chico tiene opciones legítimas de regresar. Estuvo prestado 18 meses en Juárez donde no terminó de cuajar, pero me platicaron que fue por un tema físico que de calidad. Esto le afectó el no jugar. Pérez Bouquet encaja en el perfil de jugador de Óscar García Junyent”, explicó Jesús Bernal.

Sebastián Pérez Bouquet podría ver acción con Chivas. (Foto: IMAGO7)

Jesús Brígido

Quien también puede llegar a tener posibilidades de jugar en Chivas es Jesús Brígido. “Otro de los jugadores es Jesús Brígido. En una publicación en la página de San Antonio se habla de los jugadores que están contemplados para el 2025 y no aparece su nombre, pero hay que esperar porque también decían que iban a seguir platicando. Si San Antonio no lo tiene en planes para ya, hay probabilidades de que pueda volver y es jugador que cabe en el perfil del español”, señaló el periodista de ESPN.