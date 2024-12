Chivas se prepara para encarar el Clausura 2025 de la Liga MX mientras en Verde Valle se espera la llegada de Óscar García Junyent. En medio de la definición del Apertura 2024, destapan que Jesús Orozco Chiquete habría cambiado de planes y podría salir del Rebaño Sagrado para llegar a Cruz Azul.

El Guadalajara está muy pendiente por lo que pueda llegar a suceder en el libro de pases porque busca dejar ir a varios jugadores que no está en el mejor nivel como el caso de Pocho Guzmán. A su vez, quiere fichar a Jordan Carrillo, jugador por el que Santos Laguna pide más de 10 de millones de dólares.

Uno de los jugadores que Chivas no pretende perder en este mercado de pases es Jesús Orozco Chiquete, quien buscó salir a Europa. El defensa fue tentado por Rayados de Monterrey y Cruz Azul, club que habría ofrecido ocho millones de dólares por él y que el Rebaño Sagrado rechazó.

Jesús Orozco podría salir de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Lo que parecía lejano podría darse porque revelan que es muy probable que el zaguero juegue en la Máquina Cementera. Según lo informado por Karina Herrera los planes cambiaron y el 2025 puede verse al defensa con la playera celeste.

Encuesta ¿Chivas debe insistir por mantener a Jesús Orozco en el equipo? ¿Chivas debe insistir por mantener a Jesús Orozco en el equipo? Sí, sería una baja sensible. No, es momento de ganar dinero. YA VOTARON 39 PERSONAS

“Todo parece indicar que Jesús Orozco Chiquete, no vestirá más la rojiblanca, ahora se vestirá de azul…a esperar, pero Gil podría cambiar de aires en 2025. No sé qué piensen, para mí, esa sería una baja muy sensible para el Rebaño”, reportó la reportera de TUDN.

¿Chivas deja ir a Teun Wilke?

Mientras se habla de la no renovación de Benjamín Sánchez, se destapa que Chivas recibe el interés de la Jaiba Brava por Teun Wilke. “El jugador canterano de las Chivas Rayadas del Guadalajara está considerado para ser uno de los refuerzos hacia el segundo semestre del año futbolístico”, señalaron en Milenio.