El mercado de pases es una de las etapas más complicadas para la directiva de Chivas, ya que no solamente tienen que encontrar refuerzos para el primer equipo, sino que también tienen que cuidar a sus futbolistas que puedan despertar interés en otros clubes tal y como ya sucedió con Jesús Orozco Chiquete, quien es pretendido por clubes como Cruz Azul.

Diversos reportes han asegurado que la directiva de La Máquina ya lanzó su primera oferta por el defensor del Guadalajara, la cual oscilaría los ocho millones de dólares; sin embargo, Amaury Vergara habría rechazado dicha propuesta, la cual ni siquiera está cerca de la cláusula de rescisión que plasmó el Rebaño.

Sin embargo, el reportero de Récord, Jesús Hernández, reveló que la directiva rojiblanca ya tendría una promesa con el defensor, en la cual en verano aceptarían una propuesta menor a los 6 millones de dólares que pedían por él en un principio, para facilitar su salida rumbo a Europa.

“Cruz Azul ha puesto la tarasca, ocho millones por el Chiquete (…) Hay una versión que dice que no se vende al mercado local, porque Chiquete tenía la inquietud de ir al Anderlecht, les faltó ‘tiempo’ (dinero). Me dicen que en verano, si llega una oferta aunque sea menor, pero la ponen, habrá facilidad de que salga vendido, no préstamo. No por menos de cinco millones”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Hay que recordar que en el verano del 2024 el conjunto de Bélgica intentó convencer a la directiva del Guadalajara para que vendiera a Jesús Orozco Chiquete; sin embargo, la escuadra europea no llegó a los seis millones que pedía el chiverío para dejarlo salir, situación que habría molestado al propio futbolista según varios medios de comunicación.

¿De cuánto dinero es la cláusula de rescisión de Chiquete en México y el extranjero?

El Guadalajara blindó a su canterano para que saliera bien vendido en caso de que algunos clubes demostraran interés por el zaguero rojiblanco, por lo que para Europa se cotizó en seis millones de dólares y para México su cláusula ascendería a 12 millones de dólares.