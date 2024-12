La polémica en torno al futuro de Roberto Alvarado continúa dando de qué hablar, ya que tanto la directiva de Chivas como la de Cruz Azul quieren contar con el atacante para el Clausura 2025, por lo que estarían generándose conflictos entre los dirigentes Amaury Vergara y Víctor Velázquez.

El Piojo es uno de los futbolistas mexicanos más importantes de la actualidad en la Liga MX, por lo que varios clubes han intentado hacerse de sus servicios, por lo que el Guadalajara lo blindó con su más reciente renovación hasta 2029.

Sin embargo, La Máquina no quita el dedo del renglón y estaría presionando, incluso con declaraciones ante los medios de comunicación, situación que no ha gustado en el entorno rojiblanco, ya que no desean desprenderse de Alvarado.

“Cruz Azul insisten en que es momento de que también tengan la oportunidad de llevarse a Roberto Alvarado, Víctor Velázquez ya lo hizo público, esto tampoco le gustó a Guadalajara. No gustó que lo haya hecho público, porque Chivas alegan un tema de que a contrato no se especifica si ellos quisieran comprar, un tabulador, y que si ellos llevarían mano”, explicó el reportero Alejandro Ramírez a través de su canal de YouTube.

¿Cuál es el deseo de Roberto Alvarado?

El futbolista ha manifestado en varias ocasiones que su deseo es continuar en el Guadalajara, ya que anhela ser campeón con la escuadra tapatía, por lo que inclusive admitió que en el redil es donde ha alcanzado “su mejor momento”.

¿A cuánto asciende la cláusula de recisión de Roberto Alvarado?

Con la renovación que le ofreció el Rebaño al Piojo, la directiva rojiblanca le colocó una cláusula que rondaría los 18 millones de dólares, por lo que Cruz Azul desearía pagar solo la mitad para recuperar la carta del atacante mundialista en el 2022.