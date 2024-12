La pretemporada de Chivas está por comenzar, por lo que la directiva rojiblanca debe comenzar a apretar el paso para cerrar algunos refuerzos para fortalecer la plantilla que liderará Óscar García Junyent durante el Clausura 2025; sin embargo, habría un jugador que estaría descartado pese a que su nombre ha sido vinculado al conjunto tapatío.

El Guadalajara estaría en búsqueda de refuerzos en algunas zonas del campo, por lo que durante las semanas recientes se han mencionado varios nombres; sin embargo, el reportero de ESPN, Jesús Bernal, habría descartado contundentemente el fichaje de Marcelo Flores.

El comunicador explicó que, al menos hasta este momento, la directiva del chiverío no tendría en el radar el fichaje del mediocampista de 21 años para el Clausura 2025, por lo que no sería refuerzo rojiblanco para el próximo semestre.

“Surgió un rumor de un conductor regiomontano que hablaba de que Marcelo Flores incluso está en Guadalajara y a una firma de llegar a Chivas. Lo que yo sé es que no, al menos no por ahora, no está en planes.

“Por ahora no hay modo de que pueda venir al Guadalajara. No está en el plan que Marcelo Flores pueda llegar al Rebaño Sagrado”, explicó el reportero a través de su canal de YouTube.

¿Cuándo comienza la pretemporada de Chivas?

Aunque en el club no han informado abiertamente la fecha de regreso a la actividad del Guadalajara, diversos reporteros aseguran que los jugadores están citados para iniciar la pretemporada el próximo día lunes 9 de diciembre en las instalaciones de Verde Valle y de la clínica del doctor Rafael Ortega.