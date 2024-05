Roberto Alvarado es el futbolista de moda no solamente en Chivas, sino en todo el futbol mexicano por el gran nivel que ha demostrado en todo el Clausura 2024; sin embargo, el mediocampista rojiblanco reveló, de una manera peculiar, la razón por la que no se quedó en el Manchester City.

No es un secreto que el Piojo acudió a unas pruebas con la escuadra de Inglaterra; sin embargo, el futbolista aseguró que no se quedó en la escuadra de los Citizens debido a que no contaba con documentación completa para su registro, por lo que en la escuadra europea priorizaron quedarse con Phil Foden.

“Alguna vez me tocó ir a entrenar a las básicas del City, ya lo he contado, pero no he contado lo que es. Me tuve que regresar, yo entrenaba en la Sub 16 o Sub 18. Me tocó entrenar con Brahim Díaz, con Phil Foden, con Jadon Sancho. Era yo o el Foden, nos pidieron nuestros papeles y para no hacértela tan larga, se quedó por un comprobante de domicilio.

“Como yo no lo llevé y era de México, pues en lo que me llegaba el comprobante pues se decidieron por él, por un comprobante de domicilio. A parte no llevaba la copia de los INEs de mis jefes y así se me acabó el sueño”, aseguró Alvarado en un podcast para el canal de YouTube del Chivas.

Pese a tener apenas 25 años, Roberto Alvarado posee una carrera envidiable debido a que ha ganado varios títulos en su carrera a nivel de clubes e incluso con la Selección Mexicana, con la cual inclusive ya pudo debutar en una Copa del Mundo, por lo que desea sumar un campeonato con el Guadalajara a su palmarés.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Toluca de Liguilla?

A falta de que se dispute el Play-In para definir a los ocho equipos invitados a la Liguilla, el Guadalajara regresará a la actividad hasta el 8 o 9 de mayo para encarar el primer partido de los Cuartos de Final frente al Toluca, en donde el compromiso de Ida será en la cancha del Estadio Akron en horario por definir.