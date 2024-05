Una de las principales labores del Director Deportivo no es solamente negociar para contratar jugadores, sino que también necesita encontrarles acomodo a futbolistas que no tienen cabida en una institución, por lo que Fernando Hierro está gestionando algunas salidas en estos momentos de cara al Apertura 2024.

El directivo del Guadalajara no está perdiendo el tiempo y ya estaría tratando de negociar las salidas de varios futbolistas que no serán tomados en cuenta para el siguiente semestre, en donde hay un futbolista que se salvó hace unas semanas de salir del club, pero que ahora ya no habría manera de retenerlo en la plantilla.

Durante el mercado de fichajes de invierno, Chivas ya tenía asegurado el traspaso de Lalo Torres al FC Juárez, junto a Ronaldo Cisneros; sin embargo, la directiva frenó sus salidas y terminó reteniéndolos a ambos, por lo que inclusive tuvieron que indemnizar a Bravos por derribar la negociación que ya estaba cerrada.

Torres se quedó en el redil para convertirse en uno de los jugadores más repudiados de la afición después del papelón que registró en la Concachampions contra América, siendo uno de los responsables de la eliminación.

Ahora, Fernando Hierro ya estaría tratando de encontrarle acomodo al mediocampista rojiblanco, sobre todo ante la sobrepoblación de jugadores en esa posición y en donde regresará Sebastián Pérez Bouquet tras su préstamo con el FC Juárez.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Toluca de Liguilla?

A falta de que se dispute el Play-In para definir a los ocho equipos invitados a la Liguilla, el Guadalajara regresará a la actividad hasta el 8 o 9 de mayo para encarar el primer partido de los Cuartos de Final frente al Toluca, en donde el compromiso de Ida será en la cancha del Estadio Akron en horario por definir.