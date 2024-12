En las Chivas de Guadalajara la salida de futbolistas surgidos de la cantera y que se vuelven importantes en el primer equipo es un problema que no se ha podido erradicar y en este caso todo apunta a que Jesús Orozco Chiquete es el siguiente, pero no solo eso, también se va con cierto malestar sobre la directiva.

El defensor del Rebaño Sagrado ha tomado una actitud rebelde desde que volvieron a los exámenes médicos para reportar a la Pretemporada con el técnico Óscar García, ya que no quiso viajar a Zacatecas para el primer partido amistoso y tampoco lo ha hecho en las prácticas antes de Navidad.

Martinoli tiene la fórmula correcta para Chivas

El narrador de Azteca Deportes habló en una emisión navideña de Los Protagonistas acerca de lo que está pasando con las Chivas y la inminente salida de Jesús Orozco Chiquete, quien está muy cerca de ir a Cruz Azul una vez que se cumpla el pago de 11 millones dólares que vale su cláusula de rescisión, lo cual dejará disminuido al conjunto rojiblanco.

Chiquete ya no quiere seguir en Chivas. Foto: Imago7/ Eloisa Sánchez

“Si tú quieres proteger a tus jugadores canteranos y franquicia importantes, pues págales mejor, págales más, entonces ¿sabes quién va a venir a poner 25 millones de dólares por el Chiquete? Nadie. Aparte ya debes tener en el radar alguna solución. No es que de repente te das cuenta que en el mercado se empiezan a fijar en él (Chiquete)”.

“Vienes con el muchacho (Chiquete), vienes con su representante. ‘Mira ganabas dos pesos, rompemos el contrato, yo creo que vas a hagan esto, ¿tú cuánto quieres ganar?’ Llegamos a un acuerdo y automáticamente subes la tasa para el que se lo quiera llevar en el mercado nacional. Y tienes un jugador franquicia cinco años más, pero si Guadalajara no tiene si quiera esa capacidad interna para saber ¿qué jugador quiero tener aquí ocho años? Y que no se vaya porque llega otro y me pone el dinero…”, fue parte de lo que explicó el famoso relator mexicano.

La idea de que Guadalajara se desprenda a un jugador como Chiquete es para pensar en varias soluciones como darle oportunidad a un canterano de condiciones similares, pero no hay alguno que se le acerque al espigado central o adquirir a alguien en el mercado de pases y por ello Miguel Tapias se sumó a la plantilla como refuerzo, pero tampoco parece ser la solución defensiva ante la sensible baja.