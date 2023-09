La derrota de Chivas en manos del América en el Clásico Nacional de este Apertura 2023 no solamente lastimó a los aficionados, sino también a algunos exjugadores del Rebaño, por lo que la leyenda rojiblanca, Claudio Suárez, no dudó en cuestionar las decisiones de Veljko Paunovic, a quien responsabilizó de la escandalosa goleada.

El Emperador aseguró que sí el fuera el dueño del Guadalajara, habría despedido a varias personas tras la exhibición contra las Águilas en la cancha del Estadio Azteca, en donde destacó que no entiende las decisiones en las alineaciones del estratega serbio al poner jugadores sin ritmo.

“No son mis Chivas, porque si fueran mis Chivas como del dueño Amaury Vergara, ya habría corrido a dos o tres. Es humillante la goliza que le pone América a Chivas. Los primeros 15 minutos estuvo entre comillas, parejo. Pero Paunovic tiró a la basura todo en el planteamiento. Cuando sales a presionar y sabes que tienes jugadores en frente de calidad, que en cualquier momento si te equivocas te van a hacer pedazos y así pasó.

“El hecho de cambiar jugadores e insistir con Gutiérrez que no está en ritmo, ahí le quita fuerza al equipo. Al Pocho Guzmán no sé qué trae contra él que no lo metió en ningún minuto; Tiba Sepúlveda que es seleccionado nacional lo dejas en la banca, a Alan Mozo que había dado un bien partido y metes al Chapito cuando tampoco trae ritmo. No entendí muchas de lo que hace Paunovic y ahí es donde tiene que analizar la directiva qué es lo que piensa”, aseguró en Fox Sports.

¿Cuándo se jugará el partido entre Chivas y Pachuca?

El Rebaño debe dejar atrás la humillación del Clásico Nacional y deberá enfocarse en el duelo contra Pachuca, mismo que se disputará el próximo sábado 23 de septiembre en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México en la cancha del Estadio Akron.