Chivas sufrió en demasía en el primer tiempo contra Tigres, en donde no pudo imponer sus condiciones futbolísticas para atacar constantemente la portería defendida por Nahuel Guzmán; sin embargo, todo cambió en la recta final del primer tiempo debido a una jugada grave contra Leonel Calderón.
Ya estaba el tiempo de compensación, en donde tras un primer choque, el juvenil de Chivas le ganó la posición a Juan Brunetta, quien perdió la cabeza y le lanzó una plancha, por la espalda, al futbolista rojiblanco cuando estaba pegado a la línea lateral.
La jugada fue juzgada de inmediato como expulsión por el árbitro asistente e inclusive por el central, Fernando Hernández, quien no titubeó y mandó al argentino a las regaderas pese a los reclamos de los elementos de banca de los universitarios.
¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Necaxa?
El Guadalajara volverá a la competencia rápidamente debido a que habrá jornada doble en la Liga MX, en donde volverá a jugar de local el próximo martes 20 de octubre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a iniciar en punto de las 18:07 horas, tiempo del centro de México.