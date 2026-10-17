El mediocampista sudamericano se frustró por no poder ganarle la posición al juvenil rojiblanco, por lo que se ganó el cartón colorado.

Chivas sufrió en demasía en el primer tiempo contra Tigres, en donde no pudo imponer sus condiciones futbolísticas para atacar constantemente la portería defendida por Nahuel Guzmán; sin embargo, todo cambió en la recta final del primer tiempo debido a una jugada grave contra Leonel Calderón.

Ya estaba el tiempo de compensación, en donde tras un primer choque, el juvenil de Chivas le ganó la posición a Juan Brunetta, quien perdió la cabeza y le lanzó una plancha, por la espalda, al futbolista rojiblanco cuando estaba pegado a la línea lateral.

La jugada fue juzgada de inmediato como expulsión por el árbitro asistente e inclusive por el central, Fernando Hernández, quien no titubeó y mandó al argentino a las regaderas pese a los reclamos de los elementos de banca de los universitarios.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Necaxa?

El Guadalajara volverá a la competencia rápidamente debido a que habrá jornada doble en la Liga MX, en donde volverá a jugar de local el próximo martes 20 de octubre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a iniciar en punto de las 18:07 horas, tiempo del centro de México.