Cada que las Chivas de Guadalajara fracasan en sus intentos por pelear un campeonato en la Liga MX, los aficionados buscan al primer culpable y siempre es el dueño Amaury Vergara, por lo que se consideran factores como de inversión, poco interés en el equipo o hasta un alejamiento para atender otros asuntos del negocio familiar que tiene con la empresa Omnilife.

Una de las razones que más enardece a los seguidores del Rebaño Sagrado es que no hay refuerzos de calidad comprobada que lleguen al equipo, pues a cuentagotas se han incorporado algunos elementos como Víctor Guzmán, Javier Hernández, Erick Gutiérrez, por mencionar a algunos, pero salvo en una ocasión, ficharon en una misma negociación a más de tres futbolistas con un recorrido en el futbol mexicano como fue en el 2019 cuando invirtieron casi 50 millones de dólares.

Héctor Huerta le pide a Amaury que venda a Chivas

Fue en una emisión de Futbol Picante de ESPN, donde el reconocido periodista, Héctor Huerta dio los motivos por los cuales la mejor solución para que Chivas vuelva a los primeros planos del balompié nacional es que Amaury Vergara venda al club y se dedique a otro tipo de actividad que, desde su punto de vista, está antes que comandar los destinos del equipo más importante del país.

Amaury no ha logrado hacer campeón a Chivas. Foto: Imago7/ Arturo Hernández

“Hay que vender al equipo, o sea si no te interesa, si no te gusta el futbol… Es la peor derrota de Chivas, que pierda contra el Atlas, que además te deje fuera de la Liguilla, que sea en tu casa con el estadio pletórico, lleno de chivahermanos. Tienen 31 mil chivabonos vendidos desde el momento en que empieza un partido, por lo que te digo el fracaso de Guadalajara es monumental y ante quién”.

“ Pero si hay que empezar a reconstruir, hay que empezar por el dueño. Hay que vender. Si no te gusta el futbol, te gusta más el cine, si cuando entra tu equipo en una crisis tú estás de vacaciones en Hawai y no las asueldes o no ordenas que se haga algo para que el equipo vuelva a tomar una senda de posibilidades de éxito. Si las circunstancias te dicen ‘tu técnico se te va a ir’, ojo alerta, plan b. No lo buscó se paralizó la directiva, no supo qué hacer. Se tienen que juntar a resolver el problema emocional de millones de mexicanos que es Guadalajara, no es solamente un negocio, es un negocio emocional que altera la vida de muchos, ve cuánta tristeza hay en Guadalajara”, fue parte de la propuesta que lanzó el reconocido periodista.