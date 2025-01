Chivas se prepara para enfrentar a Tigres por la jornada tres del Clausura 2025 de la Liga MX en el Estadio Akron luego de la derrota contra Necaxa. Por otro lado, Alan Pulido fue registrado, pero destapan las razones por las que no va sacar de momento a Chicharito Hernández del equipo y no es por su estado físico.

El Rebaño Sagrado sabe muy bien que necesita volver a la victoria debido a que la semana que viene enfrenta al León de James Rodríguez, mientras que en la jornada cinco enfrentará a Querétaro. Por este motivo es necesario sumar de a tres para estar a tiro de los puestos de clasificación directa a la Liguilla.

Para el jeugo contra Tigres será importante no solo generar jugadas de peligro, sino que además tener un atacante que sea letal para marcar la diferencia. Es por este motivo que Alan Pulido fue registrado en el día de hoy en la Liga MX y se perfila a ser uno de las variantes que tendrá Óscar García Junyent en el equipo.

Alan Pulido sería suplente en Chivas vs. Tigres. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, César Huerta destapó cómo Chivas está viviendo el regreso del último campeón del goleo que tuvo. Fuentes dentro del Rebaño Sagrado le revelaron que no solo sorprende lo rápido que agarró el ritmo futbolístico, estimaron que su debut iba a ser en febrero, sino que también lo ven ilusionado y comprometido con volver a ser campeón.

“Consideran apresurado enviarlo como titular”, señaló el periodista de Diario AS en su canal de YouTube tras confirmarse que fue registrado el delantero en la Liga MX. En su reporte señaló que no es el estado físico del jugador, si no que el cuerpo técnico respeta la jerarquía que hay dentro del plantel por lo que Javier Hernández de momento no sale del once inicial. A su vez, remarcó que Óscar García Junyent piensa que Chicharito por su buen pasado pueda dar soluciones en el presente. Sin duda una llamativa decisión.