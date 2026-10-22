Un nuevo reporte ha confirmado que dentro de la directiva rojiblanca existiría inconformidad por la ola de lesiones que se están registrando en el primer equipo.

Chivas ha estado viviendo semanas de mucha presión debido a la seguidilla de cuatro partidos sin ganar que registró y ahora por el bajo nivel futbolístico mostrado contra Necaxa, por lo que todas las críticas se están volcando sobre Gabriel Milito.

El entrenador argentino ha sido cuestionado por muchas situaciones; sin embargo, según reveló el comunicador Alejandro Ramírez, dentro de la directiva estarían contentos con su trabajo y tratarían de apoyarle para salir de la irregularidad que se ha registrado.

Sin embargo, eso no quiere decir que la directiva esté complacida con el tema de las constantes lesiones que han azotado al Guadalajara durante todo este semestre.

“He visto muchos debates con respecto a dónde va a terminar Guadalajara o si la directiva tiene duda en este momento, pero por lo que sé en este momento no hay dudas, más bien, hay intención de tratar de sacar adelante, porque hay muchos imponderables, circunstancias que han jugado en contra y que están tratando de que estas vayan desapareciendo como las lesiones. En la directiva no crean que están tan contentos con esto“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿A qué se deben las lesiones dentro de Chivas?

Durante la conferencia de prensa posterior al partido de Chivas contra Tigres, Gabriel Milito fue cuestionado sobre si se ha detectado el factor que ha ocasionado tantas lesiones dentro del Rebaño, en donde aseguró que pueden ser muchas situaciones y dependiendo de cada futbolista.

“Hay situaciones o lesiones que son multifactorial, no es que hay algo específico. Por supuesto que junto al cuerpo médico y el área de la preparación física, con los datos disponibles, se hace una evaluación y a veces el futbol tiene esas dinámicas adversas de que se te pueden lesionar jugadores.

“Estamos haciendo todo lo posible para prevenir y que no tengamos más bajas. Al no tener a todo el plantel disponible contamos con menos opciones, sobre todo en la línea defensiva (…) Estamos tomando todas las medidas posibles para que nos vuelva a pasar nada con los jugadores. Necesitamos al plantel completo para el sprint final“, explicó el entrenador en conferencia de prensa.

Los lesionados de Chivas en el Apertura 2026