Este sería el MOTIVO por el que Chivas no envió una oferta por Ruvalcaba

Chivas volvió a ver acción el a Liga MX y fue con victoria ante Necaxa por la jornada tres del Apertura 2023. Por otro lado, previo al encuentro se habló de la del intereés del Guadalajara por Jorge Ruvalcaba al club, la cual fue descartada. Debido a esto, repasamos el motivo por el que no se ofertó.

A lo largo del mes de junio, el Rojiblanco ha estado en boca de todos por el mercado de pases que venía haciendo y no es para menos ya que adquirió el fichaje de Erick Gutiérrez. A su vez, está claro que quieren un cnetro atacante ya que no se conforman con Ricardo Marín, Rolando Cisneros y Juan José Macías lesionados.

Por otro lado, en las últimas horas, Chivas volvió a ser noticia debido a que surgió el rumor del interés por Jorge Ruvalcaba, jugador de Pumas. Sin embargo, esta noticia fue totalmente descartada. “Chivas no ha contactado por el joven delantero de Pumas. No hay oferta ni acercamientos verbales. Si hay algún interés, Chivas no lo ha externado ni a Pumas, ni al entorno del jugador. La prioridad es ir a Europa“, informó Kerry News.

Foto: TW / Kerry News.

¿Por qué no habría interés de Chivas por Jorge Ruvalcaba?

Por otro lado, la posibilidad de que el Rebaño Sagrado haya puesto un ojo en el joven Universitario pasa por el mercado viene haciendo ya que adquirió a varios jovenes. Sin embargo, se podría decir que hay otro gran motivo por el que no ofertaron por él.

El más importantes es que hay extremos de sobra en el Chivas debido a que cuenta con siete, tres por la banda izquierda. A esto se le suma que Zahid Muñoz, mediocentro del equipo, puede jugar esa posición. Sin duda sería un desperdicio de tiempo para el jugador como de dinero para el club más grande del país.