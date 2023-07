¡Atención! Reporte define si existe o no interés de Chivas por Jorge Ruvalcaba para este Apertura 2023

La dirección deportiva de las Chivas de Guadalajara, liderada por Fernando Hierro, trabaja en la confección del plantel del primer equipo, así como el del filial Tapatío y las Fuerzas Básicas. Un contundente reporte este jueves definió si existe interés real o no en la contratación de Jorge Ruvalcava.

El alto mando del Rebaño Sagrado presentó recientemente el flamante fichaje de Érick Gutiérrez como estelar refuerzo rojiblanco para el Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. El mediocampista se suma al portero Óscar Whalley y al atacante Ricardo Marín como las incorporaciones de este mercado de pases.

Fernando Hierro también trabajada en el plantel de Chivas Tapatío, ahora entrenado por Arturo Ortega, en el que sumó a refuerzos de la talla de Luis Rey, Leonardo Sepúlveda, Saúl Zamora y Arturo Palma. Para generar una reconstrucción en el actual campeón de la Liga de Expansión MX.

La directiva deportiva del Guadalajara trabajó este mercado de pases hasta en las Fuerzas Básicas a la que incorporaron a talentos como Emilio Tame, Juan Carlos Ozuna y Diego Latorre. Categoría Sub23 a la que se pudiera sumar, de acuerdo a los rumores recientes: Jorge Ruvalcaba, un atacante mexico-americano, perteneciente a Pumas UNAM.

Reporte define el interés o no de Chivas por Ruvalcaba

La cuenta Jóvenes Futbolistas MX en Twitter alertó el miércoles de la pretensión del Guadalajara por el extremo universitario tras posar para una foto con la playera rojiblanca. El reporte reciente de Kery News definió que “Chivas no ha contactado por el joven delantero de Pumas. No hay oferta ni acercamientos verbales. Si hay algún interés, Chivas no lo ha externado ni a Pumas, ni al entorno del jugador. La prioridad es ir a Europa“.