La afición de las Chivas de Guadalajara ha quedado recientemente muy dolida con el futbolista Alan Pulido, quien optó por continuar con su carrera en el futbol estadounidense, rechazando el ofrecimiento para regresar a Verde Valle. El delantero dejó un buen recuerdo tras ser figura y campeón con el Rebaño en el Clausura 2017.

Asimismo, tal parece que los rojiblancos no son los únicos que ven con cierto resquemor a Pulido, quien renovó su vínculo con Sporting Kansas luego de dejar atrás una grave lesión. El experimentado entrenador, Ricardo Ferretti, recientemente tuvo palabras en las que no dejó bien parado al delantero.

En redes sociales se viralizó un clip del “Tuca” refiriéndose a Pulido como un “tronco y burro” cuando apenas comenzaba con su carrera profesional. Ferretti contó además que le dedicaba horas extras para corregirlo en sesiones personalizadas, luego de hacerlo debutar en el primer equipo de los Tigres UANL.

La contundente respuesta de Alan Pulido al Tuca Ferretti

La repercusión que tuvo el clip en cuestión llegó hasta el propio Alan Pulido, quien desde su cuenta de Twitter no tardó en contestarle al experimentado entrenador. “Creo que el Tuca se equivoca en dos cosas: 1) No me debutó él, me debutó Daniel Guzmán. 2) No era un Tronco, porque estoy seguro que me hubiera mandado a donde ya sabemos manda el Tuca jaja. 3) A esa edad ya me aventaba golazos”, aseguró el delantero campeón con el Rebaño Sagrado.

Ferretti quiso a Pulido para Cruz Azul

El delantero mexicano, Alan Pulido, ingresó a las Fuerzas Básicas de Tigres UANL en 2003. Años más tarde, tuvo su estreno de la mano de Daniel Guzmán, quien estuvo en los Felinos antes de que llegara Ferretti, quien le dio más rodaje al atacante.

En el último mercado, cuando Chivas quiso repatriar a Alan Pulido, Ricardo Ferretti también lo quiso convencer para regresar a la Liga MX, pero con la playera de Cruz Azul. Aunque la Máquina Cementera realizó una mejor oferta que el Rebaño, finalmente el futbolista optó por continuar en la Major League Soccer.