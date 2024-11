Chivas se prepara para enfrentar a Atlas por el Play-in. La gran pregunta que surge es si jugará o no Jesús Orozco.

¿Jesús Orozco juega en Chivas vs. Atlas? Lo que se sabe del defensa tras ser titular en México

Chivas se prepara para enfrentar a Atlas por el Play-in por el inicio de la Liguilla de la Liga MX. De cara al Clásico Tapatío el Guadalajara podría tener una ausencia vital en el once inicial debido a que Jesús Orozco es duda para enfrentar a los rojinegros luego de ser titular en México vs. Honduras.

La Selección Mexicana sacó su mejor versión para dar vuelta la serie en la Nations Leagues. Fue victoria por 4-0 ante los Catrachos gracias a los goles de Henry Martín, Raúl Jiménez y Jorge Sánchez.

Jesús Orozco no solo fue titular con México, sino que además fue clave debido a que lanzó el centro para que Raúl Jiménez anote el 1-0. La gran pregunta que surge es si el defensa podrá ver acción en el primer encuentro contra Atlas por el Play-in.

Jesús Orozco volvió a ser titular en la Selección Mexicana. (Foto: IMAGO7)

La noticia más importante es que el central no terminó lesionado, pero llega con un desgaste de 90 minutos de juego. Ayer por la noche César Huerta, periodista de Diario As, dio a conocer que fuentes del Guadalajara le revelaron que habrá que ver cómo regresa, pero que es seguro que no sea titular.

“Le preguntaba a alguien de la institución. Hay que ver cómo viene porque naturalmente llegará con un gran desgaste”, señaló. Y agregó: “Hay un riesgo muy grande de que Chiquete no esté listo para el Clásico. No hay mucha chance”.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Atlas?

Como decíamos el juego entre Chivas y Atlas se llevará adelante el próximo jueves desde las 17:00 del Centro de México en el Estadio Akron. El partido se podrá ver en México por Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos por Telemundo. Cade Cowell está de regreso