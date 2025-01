Raúl Rangel se ha consolidado en los últimos años como uno de los jugadores más destacados del futbol mexicano. El Tala se quedó con la titularidad en la portería de Chivas y a partir de allí se convirtió en uno de los favoritos de la afición rojiblanca. Como si fuera poco, el guardameta también se hace su sitio en la Selección Mexicana con vistas al Mundial de 2026.

Detrás del talento y del nivel que ha mostrado con el Rebaño y el Tri, hay también una historia marcada por mucho esfuerzo y dedicación. Por eso Luis Mateos, cantante de la banda Auge Efectivo y nacido en Ciudad Guzmán, al igual que el Tala, decidió dedicarle una emotiva canción que celebra su trayectoria y repasa los sacrificios del portero rojiblanco.

“El Tala”, la canción de Auge Efectivo para Raúl Rangel

Luis Mateos es aficionado de las Chivas y un día, viendo un partido de los tapatíos, ya con Rangel como titular, tuvo la idea de escribirle una canción: “Me nació escribirle algunos versos y la canción, lo que redacté, es genuino, de corazón. Me da un chingo de gusto verlo y saber que él logró el sueño que muchos nada mas pudimos imaginarnos. Ver que él lo está haciendo realidad se siente muy bien”, contó en entrevista EXCLUSIVA con Rebaño Pasión.

El destino también le ayudó a Luis Mateos para componer la canción, titulada “El Tala”. Esa misma semana en la que se decidió a comenzar, Rangel fue de visita a Ciudad Guzmán y ambos coincidieron: “Me acerco a pedirle una foto pensando que él no me ubicaba, que no me conocía, y me dice ‘tú eres el que hace música no?’. Le dije si, soy yo, y fíjate que justo precisamente por eso me acerqué. Fíjate que te estoy haciendo una canción y me gustaría tener como mas datos tuyos”, recuerda el cantante de Auge Efectivo, banda formada en enero de 2020.

La respuesta del Tala Rangel también fue genuina y de mucha amabilidad: “Él no se lo podía creer. Me decía ‘no, como crees, pues gracias, escríbeme al Instagram y te platico algo’, y así empezamos a tener contacto. Me dio mucho gusto saber que él me ubicaba también y entonces pues de repente que tiene chance de venir para acá con su familia, por ahí coincidimos. Y ahorita con este proyecto de darle un poquito de difusión a la canción”, explica Mateos.

De Ciudad Guzmán a Guadalajara: Los detalles de la canción y los inicios del Tala Rangel

Rangel creció en Ciudad Guzmán, una ciudad pequeña a menos de dos horas de Guadalajara, donde de pequeño destacaba en las canchas locales. “Desde morro se le notaba el talento, la neta siempre ha sido bueno”, comenta Luis Mateos, quien recuerda verlo jugar en categorías mayores gracias a sus habilidades en la portería.

(Gentileza Luis Mateos)

El camino del Tala hasta el profesionalismo no fue sencillo: tuvo varias visorias y pruebas en busca de una oportunidad que tardó en llegar. “Un profe le ayudó con el tema de los zapatos para que no dejara de jugar, y el papá de un amigo, que ya falleció, le regaló sus primeros guantes profesionales”, recuerda Mateos, quien se dedica a la música y decidió dedicarle una canción a modo de homenaje.

El futbol muchas veces tiene sus momentos inesperados y en un momento, Rangel estuvo cerca de firmar con Mazorqueros, un equipo de Tercera División en Ciudad Guzmán. “Ya había quedado para jugar allí, pero justo cuando estaba a punto de registrar sus datos, le llamaron de Guadalajara para decirle se fuera allá y que al otro día tenía entrenamiento. Habían decidido que se quedara en Casa Club”, explica sobre la letra de su canción.

La letra completa de “El Tala”, la canción de Auge Efectivo

Tal vez faltaba el dinero pero sobraban las ganas

Se rompieron los zapatos pero nunca nuestras alas

Le tiramos un buen rato hasta que logramos pegarle

Yo sé que traía con queso y que sorpresa vine a darles

Así comenzó la historia el día que pedí la chanza

Mi talento es lo aferrado y el que persevera alcanza

Y hoy defiendo al más querido del país

Con orgullo represento mi raíz

No me olvido de mi cuna, de su gente y su laguna, bendecido por la diosa del maíz

Rojiblanca la bandera que soy fiel

El cariño desde niño le agarré

El pecho pongo a las balas es correcto soy EL TALA, 27 por el 1 lo cambié

Son 40 millones los que desean que todo me salga bien

A los mejores guerreros Dios da las peores batallas

Un día cuestione sus planes y ahora me muero en la raya

A mi madre doy las gracias porque siempre hizo el esfuerzo

Ella se merece todo y se conforma con un beso

Mi respeto para los que creyeron en el muchacho

Nomás llevaba mis sueños el día que salí del rancho

Y hoy defiendo al más querido del país

Con orgullo represento mi raíz

No me olvido de mi cuna, de su gente y su laguna, bendecido por la diosa del maíz

Rojiblanca la bandera que soy fiel

El cariño desde niño le agarré

El pecho pongo a las balas es correcto soy EL TALA si aún no saben

mi nombre es Raúl Rangel

Son 40 millones los que desean que todo me salga bien

Son 40 millones de mexicanos y yo no les fallaré