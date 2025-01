Todos los jugadores de Chivas tienen sus cábalas y ritos previo al inicio del partido, el más conocido que se llegó a ver en las transmisiones de Amazon Prime antes de saltar al campo de juego es una arenga y santiguarse frente a la Virgen en la capilla que hay en el Estadio Akron. A su vez, cada uniforme para los jugadores del Rebaño Sagrado no son casualidad debido a que esconde un significado especial

Tal es el caso del Raúl Rangel, quien le pidió a Kike Padilla que haga un botines especiales por un importante motivo. “Se identifica mucho con los dos personajes (Venom y Deadpool) y cuando le pregunté por qué esos y me dijo ‘porque soy el antihéroe, yo puedo puedo literalmente romper una madre y con una cagada me voy a la mierda’”, recordó el Pintor a Rebaño Pasión sobre aquella charla que mantuvo con el actual portero.

Así empezó el contacto de Kike Padilla con los jugadores de Chivas

Enrique Padilla se identifica como un aficionado del futbol y fiel seguidor de Chivas, pero su relación con el arte comenzó 15 años atrás cuando trabajó como abogado. El gusto por las playeras, las pinturas y los diseños de ropa le comenzaron a llamar la atención para volcarse 100% para lo que hoy es su vocación.

El increíble cuadro que Kike Padilla le pintó a Alan Pulido. (Foto: IG / elpintacuadros)

“Seamos honestos, la realidad es que las primeras veces uno siempre lo que busca es la oportunidad porque si no la buscas no llega. Muchas veces era ‘Oye, te lo cambio por un jersey y la publicación’. Era hacer como un especie de intercambio para que también ellos sintieran como que había un un pago o algo y le dieron esa importancia”, recordó el Pintor de Cuadros sobre cómo fueron los primeros contactos con jugadores de Chivas.

Kike Padilla tiene una relación de amistad con Alan Pulido. (Foto: IG / elpintacuadros)

Alan Pulido fue uno de los primeros que disfrutó de su estilo ya sea en tachones o en pinturas debido a que le hizo un hermoso retrato de él festejando el gol de la final contra Tigres. “Con Alan nos hacemos muy buenos amigos. Me dice un día ‘por qué no me haces un cuadro de de yo festejando el gol de la final’, le hago el cuadro festejando el gol contra Tigres y de ahí empiezan a llegar otros jugadores que quieren”, recordó.

Los tachones que le diseño a Yair Pereira. (Foto: IG / elpintacuadros)

Y agregó: “De pronto a (Yair) Pereira le había comentado a ver si no le pintaba algo y me dice de pintarle unos tacos y vamos a hacerlo con los personajes que a mí me gustan cuando era chico y ahí empieza. La noticia se vuelve noticia nacional y mundial y empiezan a llegar más jugadores. Ese fue el detonante, no el tema de los tacos, fue el detonante con Yair Pereira y esos famosos tacos de los Súper Campeones”.

Kike Padilla diseñó los últimos tachones del Chapo Sánchez

Uno de los grandes guiños de la vida para Kike Padilla fue la facilidad que tuvo para tener una relación cercana con los jugadores de Chivas debido a que su familia era uno de los patrocinadores del club. Esto lo llevó a cruzarse con varios jugadores y uno de ellos fue Jesús Sánchez, a quien le diseñó sus últimos tachones.

Kike Padilla mantiene una gran relación Chapo Sánchez. (Foto: IG / elpintacuadros)

“Conozco el Chapo desde su primer día en el primer equipo, por eso te hablo de que llevo años en esto. La verdad para mí fue un honor que el Chapito me diera la oportunidad de pintar esto. Tristemente las circunstancias, el momento y todo, no le dieron el tiempo de usarlos como tal en la cancha en un partido. Calentó en el estadio y no pudo usarlos porque al final no jugó ni un minuto de los últimos”, recordó con pena.

Así fueron los últimos tachones del Chapo Sánchez. (Foto: IG / elpintacuadros)

Y agregó: “Creo que es una falta de respeto de parte de Ortega porque que perfectamente pudo haberle dado unos primeros minutos en el en el juego ante San Luis. Creo que lo pudo haber iniciado sacarlo después a los 10 o 17 minutos quemar un cambio y listo”.

El pedido especial de Tala Rangel a Kike Padilla

Son varios los jugadores de Chivas del pasado reciente y de la actualidad que decidieron que Kike Padilla le diseñe unos tachones. Al Pintor de Cuadros le encanta brindarse con los jugadores que día a día defienden sus colores.

Así son los tachones que Kike Padilla le diseño a Raúl Rangel. (Foto: IG / elpintacuadros)

Uno de ellos fue Raúl Rangel quien le comentó por qué quería que sus botines tengan a Venom y a Deadpool. “El que tiene un significado muy pregón son los del Tala Rangel. Juega por un lado con Venom y por el otro lado Deadpool. Se identifica mucho con los dos personajes y cuando le pregunté por qué esos me dijo ‘porque soy el antihéroe. Yo puedo literalmente romper una madre y con una cagada me voy a la mierda. Entonces me dijo que ‘me gustan mucho los antihéroes’”, recordó.

Y añadió: “Él se identifica mucho con los con los antihéroes como Deadpool y Venom. Y con Deadpool se identifica por el tema de su lesión, bien recuerdas que cuando le dan la oportunidad y a los 10 minutos choca con el Pollo Briseño, queda fuera y vuelve el Wacho Jiménez, que ya nadie lo quería en la portería. Él habla mucho de la forma en la que se regenera Deadpool. Se identifica con él con el tema de que cuando ha tenido alguna lesión, se tiene que regenerar y vuelve más fuerte”.

Por otro lado, Kike Padilla comentó que le hubiera encantado diseñarle algo a Adolfo Bautista porque era un personaje único. “Si hablamos del pasado creo que hay un jugador que me hubiera encantado existir en su época porque siento que hubiéramos hecho cosas demasiado increíbles y hubiera sido el Bofo”, señaló con una sonrisa.

Kike Padilla le hubiera encantado diseñarle al Bofo Bautista.

Y agregó: “Es un personaje en sí mismo que encaja totalmente. El tema de creatividad con el Bofo hubiera sido una locura. El poder hacer lo que él estaba haciendo en la cancha con lo que yo hago en el arte mezclarlo, hubiera sido una locura, increíble. De hecho me encantaría poder tener a un nuevo Bofo en Chivas o un jugador diferente que se atreva burlarse del equipo rival, que se pelee con el entrenador”.